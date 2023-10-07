Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada! - Son dakika haberler

        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iniş sırasında düşen ABD uyruklu yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Russell Eric Biggs'in düşüş anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 12:19 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li yamaç paraşütü pilotu öldü! Düşüş anı kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'da olay, Fethiye ilçesinde yaşandı. Tatile gelen Russell Eric Biggs (53) Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

        PARAŞÜTÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

        AA'da yer alan habere göre iniş sırasında paraşütünün kontrolünü kaybeden Biggs, Kumburbu Tabiat Parkı'nın otoparkına düştü.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        .png
        .png

        İlk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Biggs müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!
        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        3 doktor feci biçimde dövülmüştü! Flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni tedbirler devrede
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki İsmail öldü
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti