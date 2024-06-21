Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Merkez Bankası, 4 büyük bankanın olası iflas planlarını zayıf buldu | Dış Haberler

        ABD Merkez Bankası, 4 büyük bankanın olası iflas planlarını zayıf buldu

        ABD Merkez Bankası ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu, 8 büyük bankanın mali sıkıntı halinde iflas sürecinin düzgün yürütülmesine yönelik çözüm planlarını inceledi. Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in planlarında "zayıflık" tespit edildiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 21:45 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bankaların iflas planları zayıf bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase bankalarının olası iflasla nasıl başa çıkacaklarına yönelik hazırladıkları planlarda zayıflık tespit edildiğini bildirdi.

        Fed ve FDIC, 8 büyük bankanın mali sıkıntı veya batışı durumunda iflasının düzenli şekilde çözümlenmesine yönelik stratejisinin tanımlandığı "çözüm planlarına" ilişkin incelemenin sonuçlarını açıkladı.

        Açıklamada Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase'in planlarında "zayıflık" tespit edildiği belirtildi.

        Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street ve Morgan Stanley tarafından sunulan planlarda ise herhangi bir zayıflık tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.

        Bu 8 bankaya stratejileri ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilmesine yönelik alanların belirtildiği geribildirim mektupları gönderildiği, belirtilen eksikliklerin 1 Temmuz 2025'e kadar giderilmesi gerektiği kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #ABD Merkez Bankası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"