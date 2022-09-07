ABD asgari ücret 2022

2022 yılının son evresinde en çok aranan konulardan biri ülkelerin asgari ücretleri oldu. Türkiye'nin asgari ücret gündemi sebebiyle, vatandaşlar arama motorlarında diğer ülkelerin meslek maaşlarını, asgari ücretlerini ve yaşam standartlarını araştırıyor. İşte konu kapsamında Amerika hakkında merak edilenler...
AMERİKA ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?
ABD'de asgari ücret saatlik olarak hesaplanmaktadır. Bunun dışında aylık olarak asgari ücreti 7,25 USD/saat olarak hesaplarsanız en düşük 1200 dolar en yüksek ise 2400 dolarlık bir ücret ortaya çıkar.
AMERİKA'DA YAŞAM ÜCRETLERİ
Stüdyo daire 1500 dolar
3 Odalı daire 5000 dolar
1 kilo et 5 dolar
1 kilo biftek 8 dolar
Okul 12000 dolar
Sağlık ve tıp bölümleri 40.000 dolar
Özel Üniversite yıllık 25.000 dolar
AMERİKA'DA ARABA FİYATLARI
Amerika'da eğer sıfır araba almak istiyorsanız, tüm ülkeler arasındaki en uygun fiyatlandırma ile karşılaşırsınız. ABD sıfır araba fiyatları şu şekildedir;
Chevrolet Spark : 14,395$
Mitsubishi Mirage: 15,565$
Nissan Versa: 15,855$
Hyundai Accent:16,390$
Kia Rio : 17,015$
Kia Soul: 18,610$
Kia Forte: 18,855$
Subaru Impreza:19,720$
AMERİKA'DA EV KİRALARI
Eğer Amerika'da bir stüdyo dairede kalacaksanız 1500 Dolar üzerinden başlayan bir fiyatlandırması var. 3 odalı bir ev için ise 5000 Dolar'dan başlayan bir ücret skalası mevcut. Amerika'da bilinmesi gereken, ev fiyatlarının eyaletlere göre değişkenlik gösterdiğidir. Özellikle New York bölgesinde bulunan evler oldukça küçük olmasına rağmen diğer eyaletlerdeki ev fiyatlarından daha yüksektir.
AMERİKA'DA ET FİYATLARI
ABD'de yaşıyorsanız 1 kilo ete yaklaşık 5 dolar civarında bir para ödersiniz. Avrupa ülkelerinde 3 Euro olan et, Amerika'da bir tık daha pahalı. Fakat tüm bunların yanında ülkede uygun fiyata satılan gıdaların en başında et geliyor. 1 kilo biftek alacaksanız 8 dolar civarında bir fiyatlandırması var.
AMERİKA'DA YAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatları Amerika'nın tüm eyaletlerinde oldukça uygun fiyatlıdır. Örneğin 1 galon yani 4 litre benzin 2.80-3 dolar arasında değişkenlik göstermektedir.
AMERİKA OKUL ÜCRETLERİ
ABD'de eyaletlere göre okul ücretlerinde farklılık görülmektedir. Kalitesine göre okulların fiyatları da artmaktadır. Örneğin 12.000$'dan başlayan okul fiyatları, tıp ve sağlıkla ilgili bölümlerde 40.000$'ı bulmaktadır. Özel üniversitelerde lisans eğitimi almak istiyorsanız yaklaşık yıllık en az 25.000$ ödemeniz gerekmektedir.
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