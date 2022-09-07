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Haberler Merak Edilenler ABD'nin 2022 yılı asgari ücreti ne kadar, kaç TL? Amerika'da yaşam koşulları nasıl, meslek maaşları ne?
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ABD asgari ücreti ne kadar, kaç TL? Amerika'da yaşam standartları nasıl? Hangi meslekler ne kadar maaş alıyor?

Avrupa ülkelerinin asgari ücretleri sosyal medyanın gündemine sık sık düşüyor. Özellikle Türkiye'nin asgari ücretini açıklamasının ardından vatandaşlar arama motorlarında diğer ülkelerin yaşam şartlarını, asgari ücretlerini ve meslek maaşlarını araştırmaya başladı. İşte bu kapsamda sizler için derlediğimiz Amerika asgari ücret detayları...

ABD'nin 2022 yılı asgari ücreti ne kadar, kaç TL? Amerika'da yaşam koşulları nasıl, meslek maaşları ne?
ABD asgari ücret 2022
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2022 yılının son evresinde en çok aranan konulardan biri ülkelerin asgari ücretleri oldu. Türkiye'nin asgari ücret gündemi sebebiyle, vatandaşlar arama motorlarında diğer ülkelerin meslek maaşlarını, asgari ücretlerini ve yaşam standartlarını araştırıyor. İşte konu kapsamında Amerika hakkında merak edilenler...

AMERİKA ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

ABD'de asgari ücret saatlik olarak hesaplanmaktadır. Bunun dışında aylık olarak asgari ücreti 7,25 USD/saat olarak hesaplarsanız en düşük 1200 dolar en yüksek ise 2400 dolarlık bir ücret ortaya çıkar.

AMERİKA'DA YAŞAM ÜCRETLERİ

Stüdyo daire 1500 dolar
3 Odalı daire 5000 dolar
1 kilo et 5 dolar
1 kilo biftek 8 dolar
Okul 12000 dolar
Sağlık ve tıp bölümleri 40.000 dolar
Özel Üniversite yıllık 25.000 dolar

AMERİKA'DA ARABA FİYATLARI

Amerika'da eğer sıfır araba almak istiyorsanız, tüm ülkeler arasındaki en uygun fiyatlandırma ile karşılaşırsınız. ABD sıfır araba fiyatları şu şekildedir;

Chevrolet Spark : 14,395$
Mitsubishi Mirage: 15,565$
Nissan Versa: 15,855$
Hyundai Accent:16,390$
Kia Rio : 17,015$
Kia Soul: 18,610$
Kia Forte: 18,855$
Subaru Impreza:19,720$

AMERİKA'DA EV KİRALARI

Eğer Amerika'da bir stüdyo dairede kalacaksanız 1500 Dolar üzerinden başlayan bir fiyatlandırması var. 3 odalı bir ev için ise 5000 Dolar'dan başlayan bir ücret skalası mevcut. Amerika'da bilinmesi gereken, ev fiyatlarının eyaletlere göre değişkenlik gösterdiğidir. Özellikle New York bölgesinde bulunan evler oldukça küçük olmasına rağmen diğer eyaletlerdeki ev fiyatlarından daha yüksektir.

AMERİKA'DA ET FİYATLARI

ABD'de yaşıyorsanız 1 kilo ete yaklaşık 5 dolar civarında bir para ödersiniz. Avrupa ülkelerinde 3 Euro olan et, Amerika'da bir tık daha pahalı. Fakat tüm bunların yanında ülkede uygun fiyata satılan gıdaların en başında et geliyor. 1 kilo biftek alacaksanız 8 dolar civarında bir fiyatlandırması var.

AMERİKA'DA YAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatları Amerika'nın tüm eyaletlerinde oldukça uygun fiyatlıdır. Örneğin 1 galon yani 4 litre benzin 2.80-3 dolar arasında değişkenlik göstermektedir.

AMERİKA OKUL ÜCRETLERİ

ABD'de eyaletlere göre okul ücretlerinde farklılık görülmektedir. Kalitesine göre okulların fiyatları da artmaktadır. Örneğin 12.000$'dan başlayan okul fiyatları, tıp ve sağlıkla ilgili bölümlerde 40.000$'ı bulmaktadır. Özel üniversitelerde lisans eğitimi almak istiyorsanız yaklaşık yıllık en az 25.000$ ödemeniz gerekmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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