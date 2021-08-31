Afganistan'dan ayrılan son ABD askeri! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

ABD'nin Afganistan'ı 20 yıllık işgalini sonlandırdığı duyurduğu fotoğraftaki kişinin kim olduğu ortaya çıktı. Gece görüşü ile çekilen görüntülerdeki kişinin ABD’li Tümgeneral Christopher Donahue olduğu ifade edildi.

Kabil’den ayrılan son ABD uçağına binen Donahue, ABD’nin Afganistan’dan tahliyesini koordine etti. ABD Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görsel Donahue'nun Afganistan'dan ayrılan son ABD askeri olduğunu doğruladı.

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021

Associated Press’in aktardığı habere göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, askeri operasyonların son 90 dakikasını Pentagon bodrumundaki bir operasyon merkezinden eş zamanlı takip etti ve daha sonra Donahue'yu aradığı ifade edildi.

Pentagon'daki Müşterek Genelkurmay Başkanı'nın eski özel asistanı olan Donahue, daha önce Sentinel Özgürlük Operasyonu'nun desteklemek üzere özel harekat kuvvetleriyle birlikte Afganistan'da görev yapmıştı.

Uzun askeri kariyeri boyunca 17 kez Afganistan, Irak, Suriye, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'da operasyonlar yürütmek üzere görevlendirildi.

Reuters Donahue'nin görüntülerini 1989’da Sovyet generalin Afganistan’ı terk etmesiyle birlikte tarihi bir an olarak nitelendirdi.