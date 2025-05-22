ABD'nin California eyaletinde küçük uçak yerleşim yerine düştü

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Cessna 550" tipi uçağın yerel saatle 03.45 sularında havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerine düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, uçaktaki kişi sayısına dair henüz bilgi sahibi olunmadığı ifade edilirken, bu tip uçakların 6 ila 8 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

San Diego İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada da kaza anında havanın yoğun sisli olduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın yerleşim yerine düştüğü, kazada yaklaşık 15 ev ve birkaç aracın alev aldığı bildirilirken, olay yerindeki birkaç sokağın da tahliye edildiği ifade edildi.

Kazada ölen veya yaralananların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.