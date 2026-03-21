        Haberler Dünya ABD'nin İran'a saldırısını desteklemediği için istifa eden Kent gizli bilgi sızdırdığı iddialarını reddetti

        ABD'nin İran'a saldırısını desteklemediği için istifa eden Kent gizli bilgi sızdırdığı iddialarını reddetti

        ABD'de ülkesinin, İran'a saldırılarını "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek istifa eden Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, gizli bilgileri sızdırdığı şüphesiyle aylardır Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) soruşturması altında olduğu iddialarını reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Bilgi sızdırdığı iddialarını reddetti

        Kent, SiriusXM kanalının "The Megyn Kelly Show" programında sızıntı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kendisine yönelik suçlamaların, kamuoyuna yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme geldiğini savunan Kent, şunları söyledi:

        "Sızıntı iddialarına gelince, endişelenmiyorum çünkü yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum. FBI'ın ve hükümetin tüm ağırlığının, sesini çıkaran bireylerin üzerine nasıl çöktüğünü hepimiz gördük. Bu yüzden biraz endişeliyim ama gerçeğin ve olguların benim tarafımda olduğunu biliyorum."

        İSTİFASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

        İstifa etmesine değip değmediğine yönelik soruyu cevaplayan Kent, "Bence kesinlikle değdi. Yani, bana yönelik saldırılar beklenen bir şeydi." dedi.

        Kent, istifasının ardından bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler tarafından hedef alındığını hatırlatarak, söz konusu saldırıları "gülünç" olarak nitelendirdi.

        KIRK SUİKASTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

        Kent, ABD'de 10 Eylül 2025'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e yönelik suikasta ilişkin soruşturmada tüm ihtimallerin yeterince araştırılmadığını öne sürdü.

        Saldırıya ilişkin takip edilmesi gereken ek bulgular bulunduğuna ancak bunların kapsamlı şekilde incelenmediğine işaret eden Kent, saldırının faili olarak gözaltına alınan Tyler Robinson’ın teslim olmasının ve parmak izlerinin silahta bulunmasının ardından soruşturmanın yeterince derinleştirilmediğini savundu.

        Kent, "İma etmiyorum ve gerçeği biliyorum demiyorum. Gizemli olmaya çalışmıyorum. Söylediğim şey, hala araştırmamız gereken ama araştırılmayan şeyler olduğu." diye konuştu.

        FBI'ın soruşturmayı Utah eyaletindeki yerel kolluk kuvvetlerine devrettiğini dile getiren Kent, bu aşamadan sonra FBI tarafından inceleme yapılmadığını ileri sürdü.

        "EPSTEİN'İN İSTİHBARAT BAĞLANTISI OLABİLİR"

        "Breaking Points" programına da konuşan Kent, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in istihbarat bağlantısı olabileceğini düşündüğünü belirtti.

        Kent, görevdeyken Epstein dosyalarına erişimi olmadığını ve bu konuda doğrudan bir bilgiye sahip olmadığını söyleyerek, değerlendirmesinin kamuya yansıyan bilgilerle sınırlı olduğunu ifade etti.

        Epstein'in zaman zaman farklı istihbarat kurumlarıyla bağlantılı faaliyetlerde bulunmuş olabileceğine işaret eden Kent, dosyalarda "daha derin güç ilişkilerine işaret eden unsurlar" bulunduğunu savundu.

        Kent, Epstein dosyalarına ilişkin şeffaflık çağrısında bulunarak, kamuoyunun bu konuda daha fazla bilgiye erişmesi gerektiğini vurguladı.

        MESLEKTAŞLARINA ÇAĞRI

        Kent, meslektaşlarına, görüşlerinin dikkate alınmadığı bir noktaya gelmeleri durumunda tıpkı kendi yaptığı gibi istifa etmeyi değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

        Mevcut neslin sessiz kalmak için mazereti olmadığını ifade eden Kent, daha fazla yetkilinin karşı çıkması halinde çok sayıda hayatın kurtulabileceğini kaydetti.

        KENT'İN İSTİFASI

        Kent, 17 Mart'ta sosyal medya hesabından, istifa mektubu paylaşmış ve mektubunda, "İran'daki devam eden savaşı vicdanen destekleyemem." açıklamasını yaparak, İran'ın ABD ulusu için yakın bir tehdit oluşturmadığı halde ülkesinin, "İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle" bu saldırıları başlattığını vurgulamıştı.

        Görevi süresinde 11 kez çatışmaya katıldığını aktaran Kent, "Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için" ülkesinin gelecek neslini "savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemeyeceğinin" altını çizmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        18 ilde operasyon: 118 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "18 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 5.3 milyar TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. 67'si tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uyguland...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
