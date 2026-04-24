        Haberler Dünya ABD'nin Putin'i G20 zirvesine davet etmeyi planladığı iddia edildi | Dış Haberler

        ABD'nin Putin'i G20 zirvesine davet etmeyi planladığı iddia edildi

        ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aralık ayında Florida eyaletinin Miami şehrinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet etmeyi planladığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 09:52 Güncelleme:
        İddia: Trump, Putin'i G20'ye davet edecek

        İsminin açıklanmaması şartıyla Washington Post gazetesine konuşan ABD'li yetkili, 14-15 Aralık'ta Miami'de düzenlenmesi planlanan G20 Liderler Zirvesi'ne Putin'in de davet edilmesinin gündemde olduğunu ileri sürdü.

        Yetkili, henüz resmi davetlerin gönderilmediğini ancak Rusya'nın da G20 üyesi olduğunu ve hem bakanlar düzeyindeki toplantılara hem de liderler zirvesine davet edileceğini belirtti.

        ABD Başkanı Donald Trump ise dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'e yönelik G20 davetinden haberdar olmadığını ancak buna karşı çıkmayacağını ifade etmişti.

        Putin'in zirveye katılmasının faydalı olacağını vurgulayan Trump, "Herkesle konuşması gerektiğini düşünüyorum." demişti.

