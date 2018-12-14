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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),ABD'nin Yemen'de Suud öncülüğündeki koalisyona verdiği yakıt ikmal desteğinin maliyetinin tekrar hesaplandığını ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 331 milyon dolar talep edileceğini açıkladı.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcüsü Binbaşı Rebecca Rebarich, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının daha önce yakıt ve yakıt ikmal hizmetlerinin maliyetini eksik hesapladığını ve bu maliyetleri tam olarak Suudi Arabistan ile BAE'ye fatura edilmediğini ifade etti.
Bu hesaplamaların tekrar yapıldığını ifade eden Binbaşı Rebarich Bakanlığın şu aşamada verilen yardımların maliyetlerini Suudi Arabistan ve BAE'den Alım ve Karşılıklı Hizmet Anlaşması kapsamında talep ettiklerini belirti.
Binbaşı Rebarich, "Spesifik olarak Bakanlık yakıt ve yakıt ikmal hizmetleri ile uçuş saatleri için yaklaşık 331 milyon dolar talep ediyor (yakıt: 36,8m milyon, ve uçuş saatleri: 294,3 milyon dolar). Ortaklarımız ayrı ayrı olarak maliyetleri tahsil etme niyetimiz konusunda bilgilendirildiler ve ne kadar borçlu olduklarına dair tahminlerini bize ilettiler." ifadelerini kullandı.
Rhode Island Senatörü Demokrat Jack Reed daha önce Pentagon'a, Suud öncülüğündeki koalisyona Yemen'de verilen desteğin maliyetine ilişkin bir soru önergesi vermişti.
Pentagon'un Senatör Reed'in önergesine verdiği yanıta Anadolu Ajansı da ulaşmıştı.
Yazılı yanıtta CENTCOM'un hesaplarda bir hata yaptığı ancak maliyetlerin tekrar hesaplanıp Suudi Arabistan ile BAE'den tahsil edileceği ifade edilmişti.
Belgede, ABD'nin Mart 2015-31 Mayıs 2016 arasındaki yakıt ve ikmal tankerinin uçuş saatlerinin bedellerini BAE'den 1 Haziran 2016-30 Eylül 2018 arasındaki bu maliyetlerin bedellerini de Suudi Arabistan'dan tahsil edeceği belirtilmişti.
Suudi Arabistan geçen ay ABD'den yakıt ikmal hizmeti almayı durdurduğunu açıklamıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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