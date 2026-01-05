Habertürk
        ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sırasında Kübalı 32 asker ve polisin öldüğü açıklandı

        ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sırasında Kübalı 32 asker ve polisin öldüğü açıklandı

        Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi esnasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini belirterek, ülkede iki gün yas ilan etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 11:36 Güncelleme: 05.01.2026 - 11:36
        ABD'nin Venezuela müdahalesinde 32 Kübalı asker öldü
        Küba devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Kübalı asker ve polislerin, ABD'nin müdahalede bulunduğu akşam Venezuela hükümetinin talebi doğrultusunda yürütülen bir görev kapsamında Venezuela'da olduğu bildirildi.

        Açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında görevde bulunan 32 asker ve polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Küba hükümeti, hayatını kaybeden asker ve polisler için iki gün yas ilan etti. Yetkililer, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

        Ne olmuştu?

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

        Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

