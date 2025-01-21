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        ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio oldu

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği eski senatör Marco Rubio, Kongre'nin Senato kanadında yapılan oylamada, Trump kabinesinin ilk bakanı olarak onay aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 06:51 Güncelleme: 21.01.2025 - 06:51
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        ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio oldu
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        Marco Rubio, oylama sonucu ABD’nin 72'nci Dışişleri Bakanı oldu. AA'nın haberine göre; Florida’nın eski Cumhuriyetçi Senatörü, Senatodaki oylamada 0’a karşı 99 “evet” oyuyla Dışişleri Bakanı olarak onaylandı.

        İLK LATİN KÖKENLİ DIŞİŞLERİ BAKANI OLDU

        Kübalı göçmen bir ailenin çocuğu olan Rubio, ABD tarihinde ilk Latin kökenli Dışişleri Bakanı olarak kayıtlara geçti.

        Rubio, 14 yıllık senatörlük görevi boyunca Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Senato İstihbarat Komitesi gibi Kongredeki önemli komitelerde görev yaptı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD Başkanı Donald Trump
        #Marco Rubio
        #haberler
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