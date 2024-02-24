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        Haberler Dünya ABD ordusu Aden Körfezi'ne fırlatılan füzeyi düşürdü

        ABD ordusu Husiler tarafından Aden Körfezi'ne fırlatılan füzeyi düşürdü

        ABD Ordusu, Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli silahlı grup Husiler tarafından ABD bandıralı bir gemiye fırlatılan füzeyi düşürdüklerini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 22:04 Güncelleme: 24.02.2024 - 22:04
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        ABD ordusu Aden Körfezi'ne fırlatılan füzeyi düşürdü
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        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) USS Mason (DDG 87) gemisinin Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezine fırlatılan ve bir yakıt tankerini hedef alan anti-gemi balistik füzesini düşürdüklerini açıkladı.

        CENTCOM, ne USS Mason'ın ne de ABD bandıralı MV Torm Thor adlı tankerin hasar görmediğini ve herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti.

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        #Husiler

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