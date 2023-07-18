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        ABD ordusuna ait milyonlarca e-posta yanlışlıkla Mali'ye gönderildi

        ABD ordusu personeline ait milyonlarca hassas bilgi içeren e-posta yazışmalarının, yazım hatası nedeniyle yanlışlıkla Afrika ülkesi Mali'ye gittiği ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 00:48
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        ABD ordusuna ait e-postalar yanlışlıkla Mali'ye gönderildi
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        Finansal Times’ta (FT) yer alan habere göre, ABD ordusuna ait ".mil" alan adının yanlışlıkla Mali’nin alan adı olan ".ml" ile karıştırılması üzerine milyonlarca e-posta, yanlış adrese gönderildi.

        Söz konusu e-postaların diplomatik belgeler, vergi kayıtları, şifreler ve üst düzey askeri yetkililerin seyahat programları gibi hassas bilgileri içerdiği kaydedildi.

        Konuyla ilgili AA’nın sorusunu yazılı yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Tim Gorman, Savunma Bakanlığının bu problemin "farkında olduğunu" ve "Kontrollü Ulusal Güvenlik Bilgilerinin veya Kontrol Edilen Gizli Olmayan Bilgilerin yetkisiz ifşalarını" ciddiye aldıklarını belirtti.

        Gorman, Savunma Bakanlığının, ".mil" alanından gelen e-postaların yanlış alanlara yönlendirilmesini önlemek için eğitim ve teknik kontroller uygulandığını kaydederek, söz konusu e-postaların alandan yanlış adreslere çıkışının engellenmeye çalışıldığını bildirdi.

        Devlet işleri için kişisel e-posta hesaplarının kullanılmasını engelleyen teknik kontroller uygulamanın mümkün olmadığına da işaret eden Gorman, bu konuda Savunma Bakanlığının, personeline talimat ve eğitim sağlamaya devam ettiğini ifade etti.

        Mali ile yaptıkları sözleşme gereği “.ml” alan ismini yöneten Hollandalı internet girişimcisi Johannes Zuurbier, FT’ye, 2013’ten bu yana benzeri yanlış e-postalar almaya devam ettiğini, konuyu Mali'deki ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çeşitli düzeyde ABD'li yetkililere ilettiğini belirtti.

        Zuurbier, sadece ocaktan bu yana yaklaşık 117 bin ABD ordusu personeline ait e-postanın kendisine yönlendirildiğine dikkati çekerek, bu konuda doğabilecek risklerden dolayı da endişeli olduğunu ifade etti.

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