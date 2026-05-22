        Haberler Dünya ABD, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışını askıya aldı | Dış Haberler

        ABD, Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışını askıya aldı

        ABD donanmasından sorumlu müsteşar Hung Cao, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle ülkesinin Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışını durdurduğunu söyledi. Bu karar, Trump'ın Çin'e yaptığı ziyarette Çin tarafının Tayvan'ın kırmızı çizgileri olduğunu belirtmesinin hemen ardından alındı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 10:59 Güncelleme:
        CBS News'ün haberine göre, Senato Bütçe Komitesinin bir oturumunda konuşan Cao, Tayvan'a yönelik askeri satışın durumunu değerlendirdi.

        Cao, Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışına ilişkin bir soruya, "'Destansı Öfke (Epic Fury)' Operasyonu için ihtiyaç duyduğumuz mühimmatın elimizde olduğundan emin olmak amacıyla bir ara veriyoruz." yanıtını verdi.

        Ayrıca Cao, yönetimin gerekli gördüğü zaman yurt dışına yönelik askeri satışlara devam edeceğini belirtti.

        Trump'ın Çin'e gerçekleştirdiği ziyarette Xi Jinping liderliğindeki Çin tarafı Tayvan'ın kendileri için pazarlık konusu olamayacak önemde bir kırmızı çizgi olduğunu ABD tarafına iletmişti.

