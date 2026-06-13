Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası ABD, Paraguay'ı 4-1 ile geçti

        ABD, Paraguay'ı 4-1 ile geçti

        ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 07:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD, Paraguay'ı 4-1 ile geçti

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ile Paraguay karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumu’nda TSİ 04.00’te başlayan mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çaldı. Danny Makkelie’nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yaptı.

        ABD mücadeleye “Matthew, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Tillman, Adams, Dest, McKennie, Pulisic, Balogun” ilk 11’iyle başladı.

        Paraguay ise “Gill, Caceres, Gomez, Alderete, Alonso, Cubas, Bobadilla, Gomez, Almiron, Sanabria, Enciso” 11’iyle sahada yer aldı.

        7’nci dakikada ABD öne geçti. Sol kanattaki Pulusic çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra topu McKennie’ye aktardı. McKennie’nin kale önüne çevirmek istediği topu Bobadilla kendi ağlarına gönderdi: 1-0. 31’inci dakikada ABD, ikinci golü buldu. Pulusic, sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahası girer girmez pasını penaltı noktası yakınındaki Balogun’a verdi. Balogun’un bekletmeden sağ ayakla şutunda top filelere gitti: 2-0. 45+5’inci dakikada ABD farkı 3’e çıkardı. Tillman’ın pasıyla ceza sahasında buluşan Balogun, sol ayakla yaptığı vuruşla topu sol köşeden ağlarla buluşturdu: 3-0. İlk yarı ABD’nin 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

        65’inci dakikada Gomez’in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı. 73’üncü dakikada Paraguay farkı 2’ye indirdi. Ceza sahası yayının içinde topla buluşan Enciso pasını ceza sahasına koşu yapan Mauricio’ya aktardı. Mauricio’nun ceza sahası içi hafif sol çaprazdan şutunda top filelere gitti: 3-1. 77’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Weah’ın sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla çektiği şutta top üstte auta gitti. 90+8'inci dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Reyna'nın uzak köşeye şutunda top fileleri havalandırdı: 4-1. Mücadele ABD’nin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

        ABD gruptaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak. Paraguay ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri: Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti, Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, 2026 Dünya Kupası başlıyor

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. ÖZEL'İN EKİBİNDEKİ 28 İSİM CHP PM'DEN İSTİFA ETTİ CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Özel'e yakın CHP Parti Meclisi'nde yer alan 28 isim, partiyi olağan üstü kurultaya götürmek için istifa kararı aldı. Parti tüzüğü gereği; parti meclis...
        #Dünya Kupası
        #haberler
        #abd paraguay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        33 ilin başsavcısı değişti
        33 ilin başsavcısı değişti
        Otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Otomobil tankere çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı
        Kanada ile Bosna Hersek puanları paylaştı
        İran Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Pakistan: Anlaşma metni hazır
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Beyaz ete soruşturma açıklaması
        Sağanak ve serinlik geliyor
        Sağanak ve serinlik geliyor
        Elon Musk rekor kırdı
        Elon Musk rekor kırdı
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        40 milyarlık bahis ağına operasyon
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        Bernardo Silva'yı Mourinho kaptı!
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        İlan sayısı yüzde 26 azaldı
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?