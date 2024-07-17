ABD polisi, Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında bir saldırganı öldürdü

ABD basınında yer alan haberlere göre, kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru, kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.

SALDIRGANIN BIÇAKLI OLDUĞU BELİRTİLDİ AA'nın aktardığı habere göre; görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.