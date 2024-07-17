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        Haberler Dünya Amerika ABD polisi, Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında bir saldırganı öldürdü | Dış Haberler

        ABD polisi, Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında bir saldırganı öldürdü

        ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında, polisin bıçaklı bir saldırganı vurarak öldürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 02:35 Güncelleme: 17.07.2024 - 02:35
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        ABD polisi, Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında bir saldırganı öldürdü
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        ABD basınında yer alan haberlere göre, kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru, kongre yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.

        SALDIRGANIN BIÇAKLI OLDUĞU BELİRTİLDİ

        AA'nın aktardığı habere göre; görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.

        POLİS TARAFINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

        Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu şüpheliyi vurarak öldürdü.

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı.

        Trumpı'n perşembe günü kongrede bir konuşma yapması bekleniyor.

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        #ABD
        #Cumhuriyetçi Parti
        #haberler
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