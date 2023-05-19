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ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken, savaşın başlangıcından bu yana Rusya'ya birçok alanda yaptırım uygulayan ABD, yeni yaptırımlar açıkladı. Özellikle enerji ve finans sektöründeki birçok kişiye yaptırım uygulanırken, 200'den fazla kişi, kuruluş, gemi ve uçak yaptırım kapsamına alındı.

ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
HABERTURK.COM / AA

ABD, G7 ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde yeni yaptırımlarla Rusya'nın askeri ve endüstriyel tedarik zinciri ile enerji gelirlerini hedef aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, G7 Liderler Zirvesi'nde verilen taahhütler doğrultusunda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşma kapasitesini daha da azaltmak için küresel yaptırımların ve diğer kısıtlayıcı ekonomik önlemlerin güçlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), Rusya'nın kritik teknoloji elde etmek için kullandığı kanallar, gelecekteki enerji gelirleri ve finansal hizmetler sektörüne yönelik 22 kişi ve 104 kuruluşa yönelik yaptırım uygulandığı kaydedildi.

OFAC'ın Rusya'ya uygulanan yaptırımları genişlettiğine işaret edilen açıklamada, Rusya'nın belirli hizmetlere erişimini kesmek için de harekete geçildiği vurgulandı.

BAZI HİZMETLERE YASAKLAMA

ABD'den veya nerede bulunursa bulunsun ABD'li biri tarafından Rusya'daki herhangi bir kişiye mimarlık veya mühendislik hizmetlerinin ihracatı, satışı veya tedarikinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, söz konusu yasağın 18 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rusya'nın "yasa dışı ve sebepsiz" savaşının başlangıcından bu yana, Ukrayna'yı destelediklerini ve Rusya'nın işgali yürütme kabiliyetini düşürmeye odaklandıklarını vurguladı.

Kolektif çalışmaların, Rusya'yı ordusu için ihtiyaç duyduğu temel girdilerden mahrum bıraktığına ve Kremlin'in savaşı finanse etmesini sınırladığına işaret eden Yellen, son yaptırımların da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürme kabiliyeti üzerindeki zorlukları daha da artıracağına dikkati çekti.

DIŞİŞLERİ'NDEN 200 KİŞİ, KURUM, GEMİ VE UÇAĞA YAPTIRIM

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da 200'den fazla kişi, kuruluş, gemi ve uçağın yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

Yaptırımların Rusya'nın savunma, ilgili malzeme, teknoloji, metal ve madencilik sektörlerini hedef aldığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın gelecekteki enerji üretimini ve kapasitesini artırmaya dahil olan kurum ve kişilere yönelik yaptırımları da içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

71 ŞİRKET KARA LİSTEYE ALINDI

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı da çeşitli tüketim mallarının Rusya'ya ihracatına yönelik yeni kısıtlama getirdi ve ABD teknolojisine erişimi zorlaştırmak amacıyla 71 şirketi kara listeye ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) ve ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) da Rusya'nın ihracat kontrollerinden olası kaçınmalarına karşı tetikte olunması çağrısında bulunulan ortak bir ek uyarı yayımladı.

Söz konusu uyarıda, FinCEN ve BIS'in Haziran 2022'de yayımlanan ilk ortak uyarısına atıfta bulunuldu ve finans kurumları için Rusya ile ilgili yeni ihracat kontrolü kısıtlamaları hakkında ek bilgi sağlandı.

Ayrıca uyarıyla, Rusya'nın askeri ve savunma sanayi üssüne tedarik ve ikmal sağlamak için gerekli teknoloji ile mallara erişimi daha fazla kısıtlamak ve engellemek için hazırlanan ve halihazırda devam eden angajmanlar ile girişimler yinelendi.

Fotoğraf: AA

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