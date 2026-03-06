Canlı
        Haberler Dünya Amerika ABD Savunma Bakanı Hegseth: Mühimmat eksikliğimiz yok | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı Hegseth: Mühimmat eksikliğimiz yok

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın ABD'nin saldırılarını sürdüremeyeceğini düşündüğünü belirterek, ABD ordusunda mühimmat eksikliği olmadığını savundu

        Giriş: 06.03.2026 - 04:42
        ABD'li Bakan Hegseth: Mühimmat eksikliğimiz yok
        ABD'li Bakan Hegseth, Florida’nın Tampa şehrindeki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargahında CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile birlikte Orta Doğu’da devam eden ABD askeri harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

        AA'nın haberine göre; İran’ın ABD’nin saldırılarını sürdüremeyeceğini düşündüğünü belirten Hegseth, “Bu, İran'daki Devrim Muhafızları için gerçekten kötü bir hesaplama. Gördüğünüz gibi burada Amerikan iradesinde hiçbir eksiklik yok.” dedi.

        Hegseth, ABD ordusunda mühimmat eksikliği olmadığını iddia ederek, saldırı ve savunma silahlarının askeri harekatın ihtiyaç duyulduğu sürece sürdürülmesine olanak tanıdığını savundu.

        “Şu ana kadar eğer bir şey gördüğünüzü düşünüyorsanız bekleyin” diyen Hegseth, ileriki günlerde ABD ve İsrail’in savaş yeteneklerinin toplamı ile birlikte İran üzerine yansıtılacak savaş gücünün şu ankinden kat kat fazla olacağını öne sürdü.

        Hegseth, geçmişte ABD ordusunun “aptalca, politik doğrularla” minimalist çatışma kurallarıyla kısıtlandığını vurgulayarak, şu anda ise savaş alanında azami yetkilerle net hedeflere sahip olduklarını belirtti.

        İran’ın ABD’ye ait bir F-15 uçağını düşürdüğü haberiyle ilgili bir soruya Hegseth, “İran, çoğunlukla kendi halkına propaganda yapmak için yalan, aldatma ve sayıları şişirme konusunda elinden gelen her şeyi yapıyor. Kendi nüfuslarını başarılı olduklarına ikna edebileceklerini umuyorlar.” şeklinde yanıt verdi.

        "HAVA ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ, İRAN'I EZİCİ BİR GÜÇLE VURMAMIZI SAĞLIYOR"

        CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper da İran’ın savaş gücü azalırken ABD’nin arttığını savunarak, “Hava üstünlüğümüz, İran'ın ağırlık merkezine, ezici bir güç ve erişimle vurmamızı sağlıyor.” ifadesini kullandı.

        Cooper, “Sadece son 72 saat içinde, Amerika'nın bombardıman uçakları İran'ın iç kesimlerindeki yaklaşık 200 hedefi vurdu. Sadece son bir saat içinde ABD'nin iki bombardıman uçağı, derine gömülmüş balistik füze fırlatma rampalarına düzinelerce sayıda bir tonluk delici bomba bıraktı.” değerlendirmesinde bulundu.

        Askeri saldırıların bir sonraki aşamasında İran'ın gelecekteki füze üretim kapasitesini sistematik olarak ortadan kaldıracaklarını öne süren Cooper, “Bu biraz zaman alacak, ancak güçlerimiz iyi şekilde tedarik edilmiş durumda.” diye konuştu.

        DEVRİM MUHAFIZLARI: UZUN SÜRELİ SAVAŞA HAZIRIZ

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, "uzun süreli bir savaşa hazır olduklarını" belirterek, yeni silahlarının yolda olduğunu söyledi.

        Devlet televizyonuna göre, Naini, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

        Naini, düşmanın her operasyon dalgasında acı verici darbeler beklemesi gerektiğini vurgulayarak, "saldırganları cezalandırana kadar uzun süreli bir savaşa hazır" olduklarını kaydetti.

        Ülkesinin hazırlıklarına da değinen Naini, "İran’ın yeni girişimleri ve silahları yolda ve henüz yaygın olarak kullanılmıyor" dedi.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

