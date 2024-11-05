ABD seçim sonuçları 2024: ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, kim kazanır?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçimi sonuçları için araştırmalar başladı. Oy kullanma işlemleri tüm hızıyla devam ederken ABD seçim sonuçlarının açıklanacağı saat merak konusu oldu. Tüm dünyanın yakından takip ettiği seçimle ilgili olarak "2024 ABD seçimini kim kazanır, Kamala Harris mi, Donald Trump mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yapılan anketler, 60. başkanlık seçimlerinin iki aday arasında başa baş olduğunu gözler önüne sermişti. Peki, ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, 2024 ABD seçim sonuçları son durum….
ABD 2024 başkanlık seçim sonuçları için araştırmalar devam ediyor. 60. Başkanlık seçimlerinde yarış, Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında gerçekleşiyor. 5 Kasım'da başlayan ABD seçimini kimin kazanacağı tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. ABD'nin 47. Başkanı, oy sayma işleminin sona ermesi ve kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Peki, 2024 ABD başkanlık seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Seçimi kim kazanır, Trump mı, Harris mi? İşte ABD seçim sonuçları 2024 son dakika gelişmeleri...
ABD 2024 BAŞKANLIK SEÇİMİ 5 KASIM'DA BAŞLADI
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü başladı. Amerikan halkı, Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi Parti adayı arasındaki tercihini yapıyor.
OY SAYIMI NASIL YAPILIYOR?
Eyaletlerde genellikle önce seçim günü verilen oylar sayılıyor.
Ardından da erken atılan oylar, posta yoluyla verilen oylar, itiraz sonuçları, yurt dışı ve ordu mensuplarının oyları sayılıyor.
Atanmış ya da seçilmiş olan yerel seçim görevlileri, sayımdan doğrulamaya tüm süreci yönetiyor.
Bu doğrulama süreci, verilen oy sayısını aktif seçmen sayısıyla karşılaştırmayı ve her bir oy pusulasını yırtılma, lekelenme veya diğer hasarlar açısından incelemeyi de içeriyor.
Tutarsızlıklar belgeleniyor ve takibi yapılıyor.
Amerika’da oy pusulaları, bir elektronik tarayıcıya yerleştiriliyor ve sonuç bu elektronik okuma sonrası kayıt altına alınıyor. Bazı durumlarda atılan oyun sağlaması görevliler tarafından yapılabiliyor.
Her eyaletin seçim sonuçlarının takibi noktasında katı kuralları bulunuyor.
Hangi bölümlerin halka açık olduğu, parti gözlemcilerinin oy sayımını nasıl izleyebileceği ve müdahale edebileceği kurallarla belirlenmiş durumda.
270 DELEGEYE ULAŞAN ADAY YARIŞI KAZANACAK
538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 salıncak eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.
Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.
KİLİT EYALETLER HANGİLERİ?
Batı eyaletlerinde oy verme işlemi çok daha uzun sürecek.
Sandıkların tamamı TSİ 6 Kasım sabahı 08.00 civarında kapanacak. Ancak yeni başkanın yedi eyaletten gelecek oylarla belirlenmesi bekleniyor.
Bunlar geçmişte iki partiye de yönelmiş olan Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletleri.
Seçim gecesinin kilit anları şöyle:
TSİ 02.00 sıraları: Georgia dahil toplam sekiz eyalette sandıklar kapanmaya başlayacak. Normal şartlarda bu saatlerde Kentucky gibi rekabetin daha az olduğu eyaletlerde sonuçlar belli olmaya başlayacak.
TSİ 02.30 sıraları: Demokratların adayı Kamala Harris’in büyük umutlar beslediği North Carolina da dahil olmak üzere üç eyalette sandıklar kapanıyor. Demokratlar 2008 seçimlerinden bu yana North Carolina’yı Cumhuriyetçi Parti’ye kaybediyor.
TSİ 03.00 sıraları: Geçen seçimde sonucu netleştiren Pennsylvania dahil 15 eyalette daha sandıklar kapanacak.
TSİ 04.00 sıraları: Michigan, Arizona ve Wisconsin gibi kritik eyaletler dahil 12 eyalette daha oylama sona erecek.
2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Mevcut başkan yardımcısı ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki yarış haftalardır başa baş gidiyor.
Anketler, ulusal ve kritik eyaletler bağlamında adayların birbirlerine çok yakın olduğunu gösteriyor. Bu yakınlık, bazı eyaletlerde oyların yeniden sayılmasını gerektirebilir.
Oy verme işlemleri ve seçim günü oy kullanma yöntemleri de seçimin sonucunu etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Her eyalette sandıkların açılış ve kapanış saatleri farklılık gösteriyor.
Ülkenin doğusundaki New Hampshire eyaletindeki bir kasabada gece yarısı sandıklar açılırken Vermont'un bazı bölgelerinde seçmenler saat 05.00'te (TSİ 13.00) oy kullanmaya başlayabiliyor.
Ancak sandıklar çoğunlukla sabah 06.00-08.00 arası açılıyor. Ülke genelinde ilk sandıklar 5 Kasım akşamı doğu saati ile 18.00 (TSİ 6 Kasım 02.00) itibarıyla kapanmaya başladı. Sandıkların tamamı TSİ 6 Kasım sabahı saat 08.00 civarında kapanacak.
Bu sebeple ABD’nin yeni başkanının bugünün erken saatlerinde belli olması bekleniyor.
ANKETLERE GÖRE ABD SEÇİMİNİ KİM KAZANIR?
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.
Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.
CUMHURİYETÇİLER ADAYI DONALD TRUMP KİMDİR?
New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde dünyaya gelen Trump, emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak saldı.
Trump, 1968'de Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olarak, 1971'de babasının şirketinin başına geçti ve şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.
Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle ünlendi.
2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı program yapmaya başlayan Trump, bu sayede dünya çapında tanındı.
Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olan Trump, 2016-2020'de ABD başkanlığı yaptı.
DEMOKRATLARIN ADAYI KAMALA HARRİS KİMDİR?
Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika’dan ABD’ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.
Hukuk bölümünü dereceyle bitiren Harris, uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı. Harris ayrıca 2010'da California eyaletinin ilk kadın başsavcısı seçildi.
Kamala Harris, 2017'de tarihteki ikinci Afrikalı-Amerikalı kadın ve ilk Güney Asyalı-Amerikalı senatör olarak California Senatörü seçilerek kariyerine devam etti.
Joe Biden, Ağustos 2019'da Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Biden'ın kasımda seçimi kazanmasının ardından Harris, bu zaferle ABD'nin başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın, ilk siyahi ve ilk Güney Asyalı Amerikalı oldu.
Harris halen Demokrat Partiden başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor ve başkanlık seçimlerinde galip gelirse ülkenin ilk kadın başkanı olacak.