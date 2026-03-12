Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Senatosu Azınlık Lideri Schumer'dan, Trump'a "İran hakkında çelişkili açıklama" suçlaması | Dış Haberler

        ABD Senatosu Azınlık Lideri Schumer'dan, Trump'a "İran hakkında çelişkili açıklama" suçlaması

        ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Orta Doğu'da İran'a karşı düzenlenen saldırılara yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ı "çelişkili açıklamalar" yapmakla suçladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 10:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demokratlardan Trump'a: Bu çılgınlık durmalı

        Schumer, Senato'da yaptığı konuşmada, İran'a karşı düzenlenen saldırıda 28 Şubat'tan beri 8 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini ve 8'i ağır 140 Amerikan askerinin yaralandığını anımsattı.

        ABD ile İsrail'in, 28 Şubat'ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıya yönelik Schumer, "İlk raporda, bunun ABD operasyonlarının sonucu olabileceği öne sürülmüştü." diyerek, sivillerin öldürülmesine yönelik tam, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma düzenlenmesini istedi.

        Schumer, saldırılarda askeri kayıplar ve ülke içi ekonomik endişeler doğrultusunda birçok Amerikalının çatışmanın amacını sorguladığını aktararak, "Tüm bu değişim, tüm bu kaos, artan benzin fiyatları, yükselen kayıplar, artan düşmanlıklar arasında Amerikalılar çok basit bir soru soruyor. Neden? Amerika neden savaşta? Amerikalılar kesinlikle savaş istemiyor. Amerikalılar bunu istemedi." ifadelerini kullandı.

        "Çelişkili açıklamalar" eleştirisi

        Trump'ı, İran'a karşı saldırılara yönelik "çelişkili açıklamalar yapmakla" suçlayan Schumer, şunları kaydetti:

        "(Saldırılarda hedeflenen) Önce rejim değişikliğiydi, sonra İran'ın nükleer programıyla ilgiliydi, sonra İran donanmasından kurtulmak içindi, sonra tekrar rejim değişikliği, sonra da savunma amaçlı olduğunu söylüyorlar. Kime sorarsanız sorun, 'ya savaşın sonuna yaklaşıyoruz ya da daha yeni başlıyoruz' diyorlar. Donald Trump'a savaşın sonunda mı yoksa başında mı olduğumuzu sorarsanız, 'her ikisi de' diyor. Bu çılgınlık durmalı."

        Schumer, Senato'nun savaşın stratejisi ve hedefleri hakkında ABD yönetiminden üst düzey yetkilileri sorgulamak için kamuya açık oturumlar düzenlemesi gerektiğini belirterek, "Amerikan halkı cevapları hak ediyor." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Biletinial Kurucu Ortağı ve CEO'su "Bu sektör çok büyüyecek"

        Türkiye'de 600 milyon dolarlık hacme yaklaşan eğlence pazarının yeni rotasını Biletinial çiziyor. Yazılım ihracatından; stadyum konserlerine, sinemanın geleceğinden; sahne sanatlarındaki dönüşüme kadar pek çok kritik başlığı analiz eden Biletinial'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Ulaş Uslu, Habertürk'e öz...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        Baba ve 2 oğlu firari hükümlüydü! Bu da 'Çekirdek çete!'
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Ölümlü kaza sonrası olay yerine kahve siparişi!
        Ölümlü kaza sonrası olay yerine kahve siparişi!
        Adana şalgamı AB'de tescillendi!
        Adana şalgamı AB'de tescillendi!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"