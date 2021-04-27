ABD seyahat kısıtlamasını gevşetiyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanlığı, mart ayında Avrupalı öğrenciler için değişiklik yaptıktan sonra 1 Ağustos'tan itibaren tüm dünyadaki öğrencileri ve akademisyenleri kapsayacak şekilde ulusal çıkar muafiyetlerini genişletiyor.

ABD Kovid-19 nedeniyle, önceki iki hafta içinde Çin, Brezilya, Güney Afrika, İran ve Avrupa'nın çoğunda bulunan ABD vatandaşı olmayan kişilerin ABD'ye seyahatlerini yasaklıyor. Artık tüm bu ülkelerden gelen öğrenciler bu sonbaharda ABD'ye gelmeye hak kazanacak.

Ülkedeki en kalabalık yabancı öğrenci grubunu Çinliler oluşturuyor.