Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "ABD sığınak delici bomba sağlayabilir" | Dış Haberler

        ABD'nin İsrail'e sığınak avcısı bomba sağlayabileceği iddia edildi

        ABD'nin Fordo nükleer tesisine saldırı düzenlenmesi için İsrail'e sığınak avcısı bombalar sağlayabileceği iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 23:32 Güncelleme: 17.06.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD sığınak delici bomba sağlayabilir"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Associated Press'in (AP) haberine göre, Washington yönetiminin İsrail'e sağlayabileceği düşünülen sığınak avcısı bombaların ABD'ye ait bir hava aracından bırakılması gerekiyor.

        Bunun, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın talep ettiği nükleer görüşmeleri tehlikeye atmak gibi çeşitli sonuçları olabileceği ifade ediliyor.

        Öte yandan İsrailli yetkililer, Kum eyaletinde bir dağın derinliklerine kurulan Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlemek için farklı seçenekleri olduğunu, İran'ın nükleer kapasitesini yok etmek istediklerini belirtmişti.

        Ancak karadan komando saldırısı veya nükleer saldırının dışında sığınak avcısı bombalar, en olası seçenek olarak görülüyor.

        REKLAM

        Sığınak avcısı bombalar nedir?

        ABD Hava Kuvvetlerinin verilerine göre, ülkenin cephaneliğindeki Tel Aviv yönetimine verilebileceği düşünülen GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" bomba, yaklaşık 13 bin 600 kilogram ağırlığında ve hassas güdümlü.

        Bu bomba, patlamadan önce yer altında ilerleyebilmesi ve yer altının derinliklerindeki "sertleşmiş" sığınak ve tünellere saldırması için tasarlandı.

        "Sığınak avcısı" bombaların, patlamadan önce yaklaşık 61 metre derinliğe ulaşabildiği, bombaların peş peşe bırakılabileceği ve böylece daha derine ulaşmasını sağladığı düşünülüyor.

        Uluslararası Atom Enerji Ajansının (UAEA) İran'ın Fordo tesisinde uranyum zenginleştirdiğini doğrulaması, konvansiyonel savaş başlığı olan bu bombaların, bölgeye nükleer materyal salınımı amacıyla da kullanılabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

        UAEA, İsrail'in İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldırılarının bölgede değil, yalnızca tesiste radyasyon sızıntısına yol açtığını kaydetmişti.

        İran'ın nükleer tesislerinden "Fordo"

        İran'ın ana nükleer tesislerinden biri olan Natanz'ın ardından ikinci tesis olarak Fordo öne çıkıyor. Bu iki nükleer merkez de İsrail tarafından füze saldırılarıyla hedef alındı.

        REKLAM

        Başkent Tahran'a yaklaşık 95 kilometre mesafede bulunan Fordo, bir dağın içine inşa edildi ve burasının 2009'da faaliyete geçtiği tahmin ediliyor.

        Yaklaşık 80 kilometre derinlikte yer alan Fordo Nükleer Tesisi'nin Natanz'dan daha küçük olduğu biliniyor ve İran ile Rusya tarafından sağlanan karadan havaya füze sistemiyle korunduğu düşünülüyor.

        İsrailli yetkililer, "İran'ın nükleer programına son vermek" için saldırı planlarında Fordo'nun yer aldığını belirtmişti.

        İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Fox News'e verdiği demeçte, "Bu operasyonun tamamlanması Fordo'nun ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanmalıdır." demişti.

        GBU-57'yi taşıması için "B-2 Spirit" programlandı

        GBU-57'nin teorik olarak bu ağırlığı taşıyabilecek herhangi bir bombardıman uçağı tarafından atılabileceği ifade edilse de ABD Hava Kuvvetleri, ülkede şu an yalnızca "B-2 Spirit" uzun menzilli hayalet bombardıman uçaklarının bu bombayı atabilecek şekilde programlanmış olduğunu açıkladı.

        REKLAM

        "B-2 Spirit" ise yalnızca Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmakta ve ABD'li Northrop Grumman firması tarafından üretilmekte.

        Firmanın verilerine göre, her ne kadar "B-2 Spirit" 18 bin kilograma kadar yük taşıyabilse de ABD Hava Kuvvetleri, bu uçakların yaklaşık 27 bin 200 kilogram ağırlığına denk gelen iki "GBU-57 A/B" bombası ile başarılı şekilde test edildiğini belirtti.

        Veriler, "B-2 Spirit" bombardıman uçağı yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 11 bin kilometre menzile, bir yakıt ikmaliyle ise yaklaşık 18 bin 500 kilometre menzile sahip olduğunu gösterirken, dünyanın herhangi bir noktasına saatler içinde ulaşabileceğini ortaya koydu.

        *Fotoğraf: Northwest Florida Daily News (AP aracılığıyla)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        Rusya: İsrail saldırıları nükleer felakate itiyor
        "Tam kontrol bizde"
        "Tam kontrol bizde"
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        Almanya: İran'ın nükleer programı yok edilebilir
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İbrahim Yıldız yazdı: Acayip bir durum!
        İbrahim Yıldız yazdı: Acayip bir durum!
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Final serisinin açılış maçı Fenerbahçe'nin!
        Final serisinin açılış maçı Fenerbahçe'nin!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        Szymanski'ye İtalyan kancası!
        Szymanski'ye İtalyan kancası!
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!