        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda ABD Tarım Bakanlığı: Türkiye'de kişi başı tavuk tüketimi 25 kilogramı geçecek - Alışveriş Haberleri

        ABD Tarım Bakanlığı: Türkiye'de kişi başı tavuk tüketimi 25 kilogramı geçecek

        ABD Tarım Bakanlığı'na göre, Türkiye'de bu yıl tavuk eti üretiminin yüzde 9 artarak 2,7 milyon tona ulaşması ve kişi başı tüketimin ise 25 kilogramı geçmesi bekleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 10:13 Güncelleme: 25.08.2025 - 10:14
        "Kişi başı tavuk tüketimi 25 kilogramı geçecek"
        Tarım Bakanlığı Dış Ticaret Servisinin hazırladığı Türkiye'de Kanatlı Sektörü" raporunda, gelecek yıl tavuk eti üretiminin yüzde 8 artarak 2,9 milyon tona ulaşmasının beklendiği bildirildi.

        Bu öngörülen artışın, yıllık ortalama yüzde 8-10'luk tarihsel büyüme oranlarıyla uyumlu olduğu aktarılan raporda, Türkiye'de tavuk ihracatına herhangi bir sınırlama getirilmemesiyle Türk tavuk ürünlerine yönelik istikrarlı bir iç ve dış talebin olacağı vurgulandı.

        Raporda, Türkiye'nin geçen yıl 2,5 milyon ton tavuk eti ürettiğine dikkat çekilerek, 2025 takvim yılı için tavuk eti üretiminin, yüksek ihracat talebi beklentileri nedeniyle 2024'ten yüzde 9 daha yüksek olan 2,7 milyon ton olarak tahmin edildi.

        2026 yılında tavuk eti tüketiminin yüzde 7 artarak 2 milyon 455 bin tona ulaşmasının beklendiği raporda, "Bu projeksiyon, tüketicilerin tavuk tüketimini artıracağını ve yüksek sığır eti fiyatları nedeniyle tavuk etinin en önemli protein kaynağı olmaya devam edeceğini varsayıyor. Sektör temsilcileri, kümes hayvanı eti fiyatlarının 2025 yılında yüzde 5-10 artacağını; fiyat artışının enflasyon seviyelerinin altında kalacağını düşünüyor" ifadesi kullanıldı.

        Tavuk etinin uygun fiyatlı olması nedeniyle 2025 yılında tüketimin yüzde 9 artarak 2,3 tona ulaşacağının tahmin edildiği aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

        "Kişi başına tavuk eti tüketiminin 2025 yılında 25 kilogramı aşması bekleniyor. 2024 yılında ise tavuk eti tüketimi 2 milyon 100 bin ton olarak gerçekleşti. Fast-food restoranları ve toplu yemek şirketleri, uygun maliyetli olması nedeniyle tavuğu tercih etmektedir. Tavuk döner kebap, tavuk burger ve tavuk nugget gibi ürünler, özellikle gençler arasında yaygın olarak tüketilmektedir. Türkiye'de üretilen tavuğun yaklaşık yüzde 60'ı bütün olarak, kalan yüzde 40'ı ise but, göğüs ve kanat gibi parçalar halinde tüketilmektedir."

        TEPGE: 2024'TE TAVUK ETİ TÜKETİMİ ZİRVEDE

        Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü (TEPGE) tarafından yayınlanan verilere göre, 2024 yılında Türkiye'de kişi başına düşen kanatlı eti tüketimi 24,1 kilogram olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2023 yılında kişi başı 23,14 kilogram olan tüketimin üzerine çıktı. Sadece tavuk etine bakıldığında ise kişi başı tüketim 24,6 kilogram seviyesine ulaştı.

