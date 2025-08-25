ABD Tarım Bakanlığı: Türkiye'de kişi başı tavuk tüketimi 25 kilogramı geçecek

Tarım Bakanlığı Dış Ticaret Servisinin hazırladığı Türkiye'de Kanatlı Sektörü" raporunda, gelecek yıl tavuk eti üretiminin yüzde 8 artarak 2,9 milyon tona ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Bu öngörülen artışın, yıllık ortalama yüzde 8-10'luk tarihsel büyüme oranlarıyla uyumlu olduğu aktarılan raporda, Türkiye'de tavuk ihracatına herhangi bir sınırlama getirilmemesiyle Türk tavuk ürünlerine yönelik istikrarlı bir iç ve dış talebin olacağı vurgulandı.

Raporda, Türkiye'nin geçen yıl 2,5 milyon ton tavuk eti ürettiğine dikkat çekilerek, 2025 takvim yılı için tavuk eti üretiminin, yüksek ihracat talebi beklentileri nedeniyle 2024'ten yüzde 9 daha yüksek olan 2,7 milyon ton olarak tahmin edildi.

2026 yılında tavuk eti tüketiminin yüzde 7 artarak 2 milyon 455 bin tona ulaşmasının beklendiği raporda, "Bu projeksiyon, tüketicilerin tavuk tüketimini artıracağını ve yüksek sığır eti fiyatları nedeniyle tavuk etinin en önemli protein kaynağı olmaya devam edeceğini varsayıyor. Sektör temsilcileri, kümes hayvanı eti fiyatlarının 2025 yılında yüzde 5-10 artacağını; fiyat artışının enflasyon seviyelerinin altında kalacağını düşünüyor" ifadesi kullanıldı.