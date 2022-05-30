Pelosi'nin eşi tutuklandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, Cumartesi gecesi alkollü araç kullandığı gerekçesiyle Kaliforniya'daki Napa County bölgesinde tutuklandı.

82 yaşındaki Paul Pelosi'nin alkollü araç kullanmak ve kanında 0.08'in üstünde tespit edilen alkol seviyesiyle araç kullanma suçlamalarıyla ceza evine gönderildiği bildirildi.

Cumartesi günü yerel saatle 23.44 civarında tutuklanan Pelosi'nin pazar sabahı saat 04.13 ile 07.26 arasında ceza evinde kaldığı, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Tutuklama kayıtlarına göre Pelosi'nin iki suçlama için kefalet ücretinin 5 bin dolar olarak belirlendiği belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre, Nancy Pelosi henüz yorum talebine yanıt vermedi. Diğer yandan Nancy Pelosi konuşmacı olarak katıldığı bir tören sırasında eşi Paul Pelosi'nin tutuklanmasına ilişkin konuşmaktan kaçındı.

Çift 1963 yılından bu yana evli.