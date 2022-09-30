Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, 2022 mali yılının bitimine saatler kala federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı
AA

Amerikan federal hükûmetine 16 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 201 vekil tasarının aleyhinde, 230 vekil ise lehinde oy kullandı.

Tasarı, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasının ardından yürürlüğe girecek.

Geçici bütçe tasarısının 2022 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanmasıyla, hükümetin kapanmasının önüne geçilmiş olacak.

Tasarı, 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşmaya varılması için daha fazla zaman tanıyacak.

Söz konusu bütçe tasarısında, federal kurumlara sağlanacak kaynağın yanı sıra Ukrayna'ya yönelik hem askeri hem de ekonomik yardımları kapsayan 12,3 milyar dolarlık destek paketi de yer alıyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ukrayna'dan NATO'ya başvuru
DÜNYA Ukrayna'dan NATO'ya başvuru
Son dakika: Putin'in ilhak açıklamasına dünyadan ilk tepkiler - Güncel haberler
DÜNYA Putin'in ilhak açıklamasına dünyadan ilk tepkiler
Son dakika: Putin 4 bölgenin ilhakını açıkladı
DÜNYA Putin 4 bölgenin ilhakını açıkladı
Fransa'da polemik yaratan tasarruf önerisi: "Sonraki adım ne? Hiç yıkanmamak mı?"
DÜNYA Fransa'da polemik yaratan tasarruf önerisi
Son dakika: İsveç basını: NATO İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırdığını açıkladı
DÜNYA İsveç Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırdı
Bosna Hersek'te pazar günü genel seçim yapılacak
DÜNYA Bosna Hersek'te pazar günü genel seçim yapılacak
Kremlin'den yeni açıklama: Bağlanan bölgelere saldırı Rusya'ya yapılmış sayılacaktır
DÜNYA Kremlin: Saldırı Rusya'ya yapılmış sayılacaktır
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresinin yer aldığı ilk madeni paralar basıldı
DÜNYA Kral Charles'ın portresinin bulunduğu ilk para ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolarda tutuklama dalgası devam ediyor
DÜNYA İran'da tutuklama dalgası devam ediyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.