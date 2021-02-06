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ABD Temsilciler Meclisi'nden Biden'ın Kovid-19 destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay

ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği 1.9 trilyon dolarlık destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay verdi.

ABD Temsilciler Meclisi'nden Biden'ın Kovid-19 destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay
AA

Bütçe düzenlemesine ilişkin tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 209'a karşı 219 oyla kabul edildi.

Böylece, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Biden'ın önerdiği 1.9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan geçirilebilmesinin önü açıldı.

Biden’ın sunduğu ekonomik destek paketinin, 100 üyeli ABD Senatosu'nda iki partinin 50'şer koltuğa sahip olması ve tasarının kabulü için 60 oy gerekmesi nedeniyle Cumhuriyetçilerin engeliyle karşılaşma ihtimali bulunuyordu.

Söz konusu tasarının ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesiyle "uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenleme devreye girdi.

Bu düzenlemeyle ekonomik destek paketinin Senato'dan geçmesi için 51 oy yeterli olurken eşitlik durumunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris Demokratlar lehine bu eşitliği bozabilecek.

Bütçe düzenlemesine ilişkin tasarı, cuma sabah erken saatlerde ABD Senatosunda onaylanmıştı. Tasarı, Senato'ya başkanlık eden ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlikle sonuçlanan oylamayı bozma yetkisini kullanmasıyla kabul edilmişti. Böylece Harris, eşitlik karşısında oy kullanma hakkını ilk kez kullanmıştı.

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