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ABD, Türkiye-Mısır ilişkilerinin iyileşmesini teşvik ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin Türkiye ziyaretine ilişkin "Elbette ki hem Türkiye hem de Mısır önemli ortaklarımızdır. Önemli ortaklarımızın ilişkilerinin iyileşmesini her zaman teşvik ediyoruz." dedi.

ABD, Türkiye-Mısır ilişkilerinin iyileşmesini teşvik ediyor
AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin Türkiye ziyaretine ilişkin, iki ülkenin de ABD’nin önemli ortakları olduğunu ve ilişkilerinin iyileşmesini teşvik ettiklerini söyledi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Şukri’nin Türkiye ziyaretiyle ilgili, “Elbette ki hem Türkiye hem de Mısır önemli ortaklarımızdır. Önemli ortaklarımızın ilişkilerinin iyileşmesini her zaman teşvik ediyoruz.” dedi.

Şukri, 10 yıl aradan sonra Türkiye’ye geldi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi Adana Havalimanı'nda karşıladı.

İki bakan Mısır’dan yardım malzemesi taşıyan “El Hürriye” gemisinin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı’nda açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilerde yeni sayfalar açıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Doha'da yaptığı görüşmenin de son derece verimli olduğunu kaydederek Şukri ile Adana Şakir Paşa Havalimanı'nda yaptığı görüşmede de bu ilişkileri geliştirmek için atılacak adımları ele aldıklarını aktarmıştı.

Bakan Şukri de Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkileri tekrar eski düzeyine getirmeye ve her iki ülkenin ortak çıkarına uygun şekilde çok çok ileriye götürmeye önem verdiklerini kaydederek, "Mısır her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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