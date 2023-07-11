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        ABD, Türkiye'ye F-16 satışını açıktan desteklediğini bildirdi

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışını açıktan bir şekilde desteklediğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, "Biden F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak ilerletmeyi planlıyor" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 07:57
        ABD'den peş peşe F-16 açıklamaları
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Biden F-16'ların Türkiye'ye satışını Kongre'ye danışarak ilerletmeyi planlıyor" dedi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satılması konusunu bir süredir kamuoyuna açık şekilde desteklediklerini bildirdi.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Biden'dan Türkiye açıklaması
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        İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışının iki ayrı konu olduğunu aktaran Miller, "F-16'ların satışı konusunda bir süredir Türkiye'yi desteklediğimizi kamuya açıkladığımız gibi, özel görüşmelerde onlara da söylüyoruz. Fakat biz her ne kadar inanmasak da bu konunun oradaki NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var." ifadelerine yer verdi.

        Miller, İsveç'in, NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerini gidermek adına, "anayasasını değiştirdiğini, yeni bir yasa çıkararak terör zanlılarını tutukladığını ve soruşturmalara devam ettiğini" belirterek, bunların Türkiye'nin endişelerini gidermeye yeterli olduğuna inandıklarını ifade etti.

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        "Üst düzey Türk yetkililerle görüşmelerin devam edeceğini" belirten Sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in son 5-6 gün içinde üç defa görüştüğü Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile "uygun bir zamanda yeni bir görüşme yapacağına emin olduğunu, konunun ABD için yüksek bir öncelik taşıdığını" kaydetti.

        Miller, soru üzerine,Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini, bu konunun AB ile Türkiye arasındaki bir mesele olduğunu kaydetti.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu her zaman destekledi ve desteklemeye devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

        #F-16
        #ABD
        #türkiye
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