ABD, Ukrayna'dan askerlik yaşını 18'e indirmesini istedi

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki büyük toprak kazanımlarını engellemek adına Ukrayna'dan daha fazla asker seferber etmesini istedi. Washtington, ilk adım olarak askere alım kanununda gevşetmeler yapılmasını ve askerlik yaşının 18'e düşürülmesini talep etti.

Rusya 145 milyon nüfusuyla 35 milyon nüfusu bulunan Ukrayna'ya göre çok daha fazla asker toplayabiliyor.

ABD'li yetkililerce yapılan açıklamada, Ukrayna'nın asker zayiatını telafi edebilmesi için daha fazla askeri orduya alması gerektiği belirtildi. Ukrayna'nın yeteri sayıda askere sahip olmadığını düşünen ABD'li yetkililer, durumun çok açık olduğunu ve daha fazla askere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. REKLAM Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımında bulunmaya devam edeceğini ancak esas sorunun asker eksikliği olduğunu söyledi.