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        Haberler Dünya ABD, Ukrayna'dan askerlik yaşını 18'e indirmesini istedi | Dış Haberler

        ABD, Ukrayna’dan askerlik yaşını 25'ten 18'e indirmesini istedi

        ABD, Ukrayna'dan askerlik yaşını 25 yaştan 18 yaşa indirmesini istedi. Rusya'nın doğu cephesinde kaydettiği büyük ilerlemenin ardından Washington, Kiev'den asker sayısının artırılması için askerlik yaşının düşürülmesini talep etti. Ukrayna tarafı ise esas sorunun silah eksikliği olduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 11:55 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:55
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        ABD, Ukrayna'dan askerlik yaşını 18'e indirmesini istedi
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        ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki büyük toprak kazanımlarını engellemek adına Ukrayna'dan daha fazla asker seferber etmesini istedi. Washtington, ilk adım olarak askere alım kanununda gevşetmeler yapılmasını ve askerlik yaşının 18'e düşürülmesini talep etti.

        Rusya 145 milyon nüfusuyla 35 milyon nüfusu bulunan Ukrayna'ya göre çok daha fazla asker toplayabiliyor.

        ABD'li yetkililerce yapılan açıklamada, Ukrayna'nın asker zayiatını telafi edebilmesi için daha fazla askeri orduya alması gerektiği belirtildi. Ukrayna'nın yeteri sayıda askere sahip olmadığını düşünen ABD'li yetkililer, durumun çok açık olduğunu ve daha fazla askere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Ukrayna'ya silah yardımında bulunmaya devam edeceğini ancak esas sorunun asker eksikliği olduğunu söyledi.

        UKRAYNALILAR FARKLI DÜŞÜNÜYOR

        Ukraynalı yetkililer 160 bin askere ihtiyaçları olduğunu belirtirken, esas sorunun silah ve teçhizat eksiği olduğunu söyleyerek ABD'li yetkililerden farklı görüş bildirmiş oldu. Ukraynalı yetkililere göre yeni asker alınsa dahi ekipman bakımından donatılmaları şu an zor görünüyor.

        Ukrayna'nın mevcut asker sayısı bütün üniteleriyle birlikte 1 milyon civarında.

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        #Ukrayna
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