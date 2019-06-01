ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta gerçekleşecek İngiltere seyahati öncesi açıklamalarda bulundu. 2016'da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı almasıyla sonuçlanan referandumu bir 'demokrasi zaferi' olarak niteleyen Bolton "Brexit, İngiltere'ye bağımsız ve güçlü bir ülke olma fırsatı sunuyor. Bu durum hem dünya hem de NATO için olumlu sonuçlar doğuracaktır" dedi.

HALKIN KARARINA UYMALI

Başkan Trump'ın Brexit sonrası İngiltere'yle iki tarafın çıkarına olacak yeni bi ticaret anlaşması imzalamak istediğini hatırlatan Bolton "ABD'nin tercihi Britanya'nın, halkın kararına uyarak AB'den ayrılmasıdır. AB'den bağımsız bir İngiltere'nin dünya üzerindeki etkisi daha büyük olacaktır. Bu da ABD açısından olumlu bir durumdur" dedi.

AMERİKAN HALKI AYRI BİR ÖNEM VERİYOR

ABD ve İngiliZ orduları arasında güçlü bir ilişki olduğunu söyleyen Bolton sözlerine şöyle devam etti: "Bizim gözümüzde İngiltere sadece bir Avrupalı değil küresel bir güçtür. Amerikan halkı da İngiltere'yle ilişkilerimize ayrı bir önem veriyor. Brexit süreci tamamlandığında İngiltere'nin nüfuzunun sınırı olmayacaktır. Başkan Trump AB regülasyonlarından kurtulmuş bir İngiltere'yle ticaret anlaşması imzalamak için sabırsızlanıyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, görevindeki son günlerini yaşıyor olabilir. Ancak ticaret anlaşmasınıkonuşmaya başlamak için bundan iyi bir zaman olamaz."

NORMANDİYA'NIN YILDÖNÜMÜ KUTLANACAK

ABD Başkanı Trump ve Theresa May, Normandiya Çıkarması'nın yıldönümü kapsamında çeşitkli etkinliklere katılacak. 1944'ün haziran ayında ABD ve İngiliz ordusu Normandiya kıyılarına çıkarmada bulunmuş, bu çıkarma Nazi Almanyasının mağlubiyetiyle sonuçlanan operasyonun başlangıcı olmuştu. Bu olayın yıldönümüyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bolton "Ortak değerlerimizi korumanın en iyi yolu, karşımıza çıkacak zorluklara hazırlıklı olmaktır. Bu (ABD eski başkanı) Ronald Reagan'ın 'güç sayesinde barış' olarak tasvir ettiği anlayıştır" işfadelerini kullandı.