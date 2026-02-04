Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün gizli bilgilere erişimi siyasi gerekçelerle engellediği iddiası | Dış Haberler

        ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün gizli bilgilere erişimi siyasi gerekçelerle engellediği iddiası

        ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard hakkında Mayıs 2025'te yapılan şikayetin, gizli bilgilere erişimin siyasi gerekçelerle engellendiği iddiasını içerdiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:37 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'yle ilgili kritik iddia
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Associated Press'in (AP) ulaştığı ve Kongre üyelerine gönderilen müfettişlik ofisi notuna göre, Mayıs 2025'te yapılan şikayette, Gabbard'ın, gizli bilgilere erişimi siyasi gerekçelerle engellediği iddia edilirken, söz konusu şikayet ise Kongre'nin istihbaratı denetlemekle görevli üyeleriyle paylaşılmadı.

        Söz konusu iddiaya ilişkin ilk incelemelerde bulunan dönemin istihbarat topluluğu müfettişinin iddiaları güvenilir bulunmadığı aktarılırken, konu Gabbard'ın Kongre'ye bilgi vermediği gerekçesiyle eleştirilere sebep oldu.

        Şikayetin "çok gizli" kopyalarının, Temsilciler Meclisi ve Senato'da yer alan Demokrat ve Cumhuriyetçi liderler ile istihbarat komitelerinin üst düzey üyelerinden oluşan Sekizler Grubu'na (Gang of Eight) bu hafta elden teslim edileceği belirtildi.

        REKLAM

        Gabbard'ın ofisi ise iddiaları reddederek şikayetin yasa koyuculara iletilmesindeki gecikmenin çok sayıda gizli ayrıntı içeren metnin kapsamlı bir hukuki incelemeden geçirilmesi ve hükümetin kapanma sürecinden kaynaklandığını savundu.

        ABD'li Demokrat Senatör Mark Warner ise, konuya ilişkin gazetecilere verdiği demeçte, söz konusu şikayeti henüz görmediğini ancak Gabbard'a yasaların gerektirdiği şekilde raporu göndermesi için uzun süredir baskı yapıldığını belirtti.

        Sekizler Grubu'nun ulusal istihbarat direktörüyle 6 ay süren müzakereleri sonucunda, bu ihbarcının şikayetini paylaşabildiğini ifade eden Warner, "Bu, Gabbard'ın onay duruşmaları sırasında verdiği ifadeyle doğrudan çelişiyor. O, ihbarcıları koruyacağını ve zamanında bilgi paylaşacağını söylemişti." değerlendirmesinde bulundu.

        Şikayeti yapan kişi, ikinci bir iddiada ise Gabbard'ın ofisindeki hukuk müşavirliğinin olası bir suçu ABD Adalet Bakanlığına bildirmediğini öne sürdü.

        Redaksiyonlar içeren müfettişlik notunda, bu iddialara ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatay'da sobadan sızan gaz, dört kişilik aileyi zehirledi: 2 ölü

        Hatay'da sobadan sızan gaz, dört kişilik aileyi zehirledi: 2 ölü. (DHA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?