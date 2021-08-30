SON DAKİKA: ABD ve Afgan ordusu tarafından Taliban'a bırakılan askeri güç

Taliban'a bırakılan askeri güç 0:00 / 0:00

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Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşattığını duyurmasının ülkedeki yabancı askeri güçlerin tahliyesi için 31 Ağustos'a kadar süre verdiği duyurmuştu.

Afganistan'da 31 Ağustos dönemin nasıl olacağı merak edilirken, Afgan ordusu ve ABD askerleri Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesiyle silahlarını Taliban'a teslim etti. Taliban'ın elinde bulunması muhtemel askeri teçhizat malzemelerini derledik...

ABD, savaş bölgesindeki 20 yıllık varlığı boyunca askeri operasyonlara tahmini 2 trilyon dolardan fazla harcadı.

ABD merkezli Afganistan Yeniden Yapılanma Özel Müfettişi (Sigar) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Afgan Hava Kuvvetleri Haziran ayı sonunda saldırı helikopterleri ve uçaklar da dahil olmak üzere 167 uçağı işletiyordu.

Ancak Taliban'ın bu 167 uçaktan kaçını gerçekten kullandığı belli değil. Planet Labs tarafından BBC'ye verilen Kandahar havaalanının uydu görüntülerinde, bir dizi Afgan askeri uçağını park edildiği görünüyor.

Taliban ayrıca Herat, Khost, Kunduz ve Mezar-ı Şerif'tekiler de dahil olmak üzere kalan dokuz Afgan hava üssünü ele geçirdi, ancak bu havaalanlarından uydu görüntüleri bulunmadığından oradan kaç uçak ele geçirdikleri belli değil.

TALİBAN HAVA GÜCÜNÜ KULLANMAKTA SORUN YAŞAYABİLİR

Uzmanlar Taliban'ın hava gücünü kullanmakta sorunlar yaşayacağını düşünse de silahlar, tüfekler ve araçlarla başa çıkmak için deneyime sahip olduğu konusunda hemfikir.

ABD Sayıştayının raporuna göre, ABD 2003 ve 2016 yılları arasında Afgan güçlerine büyük miktarda askeri donanım yükledi: Farklı markalarda 358 bin 530 tüfek, 64 binden den fazla makineli tüfek, 25 bin 327 el bombası fırlatıcı ve 22 bin 174 Humvee (arazi araçları).

ABD tarafından Afganistan'a yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin telekomünikasyon teçhizatı, 208 hava aracı verildi.

Bunlara ek olarak 42 bin Ford Ranger pikap ve yol kenarına yerleştirilen bombalara karşı kullanılmak üzere bin civarı kirpi bulunduğu düşünülüyor

ABD, 2002'den bu yana Afganistan'da yeniden yapılanma programlarını uygulamak için 145 milyar doları aşkın ödenek sağladı, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına ise 83 milyar dolar harcadı.

Pentagon yetkilileri ABC News'e, şu anda Taliban'ın elinde ne kadar ABD yapımı ekipmanın bulunduğuna dair net bir fikirleri olmadığını söylediler, ancak hükümet raporları, grubun şu anda cephaneliğinde neler olabileceğine dair ipuçları veriyor.

AFGANİSTAN VE IRAK SAVAŞLARININ MALİYETİNİN 6,5 TRİLYON DOLARI BULMASI BEKLENİYOR

ABD'nin borçlanarak finanse ettiği Afganistan ve Irak savaşlarının maliyetinin yanı sıra 2050'ye kadar borçlanma faizinin 6,5 trilyon doları bulması bekleniyor.

ABD'den sonra Afganistan'da en fazla askere sahip olan İngiltere ve Almanya, savaş boyunca sırasıyla tahmini 30 milyar dolar ve 19 milyar dolar harcadı.

ABD ve NATO, neredeyse tüm birliklerini geri çekmesine rağmen, Afganistan'ın kendi güçlerini finanse etmesi için 2024'e kadar yılda toplam 4 milyar dolar sözü verdi.

NATO bu yıl şimdiye kadar Afganistan'a 72 milyon dolar değerinde malzeme ve teçhizat gönderdi. ABD tarafından bugüne kadar 300 bin Afgan askeri personele eğitim verildi.