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ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

ABD'de 3 Kasım 2020'de gerçekleşen seçimlerde Joe Biden'ın zafer elde etmesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerini Kongre binasına çağırmasıyla başlayan Kongre baskının üzerinden iki yıl geçti

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

    Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Amerikan Kongre Binası "Capitol", 6 Ocak 2021de düzenlenen baskının üzerinden iki yıl geçti. 
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

    3 Kasım 2020'de yapılan ve Demokrat Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimleri, "son yıllarda yapılan en tartışmalı seçimler" olarak tarihe geçti. 
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

    ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

    Washington'da 06 Ocak 2021'de Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmişti. 
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

    Bir şüphelinin, aracıyla, iki polise ve Kongre yerleşkesindeki barikatlara çarpması yerleşkede güvenlik alarmına yol açmıştı. 
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

    Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 140'tan fazla kişi de yaralanmıştı.
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

    Öte yandan,  ABD Başkanı Biden'ın Kongre baskınının yıl dönümünde Beyaz Saray'da düzenlenecek tören ile 12 kişiye ABD'nin en yüksek ikinci sivil madalyası olan Başkanlık Yurttaş Madalyası vereceği açıklandı.
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

    Temsilciler Meclisi'nde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 19 Aralık'ta Trump'a 4 suçlama yöneltmişti.
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

     Komite, federal savcılardan Trump'ı baskın nedeniyle Kongre'nin resmi sürecini engelleme, komplo kurmak, yanlış beyanda bulunmak ve ayaklanma ile suçlamalarını tavsiye etmişti.
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

    Baskın ile ilgili kendi soruşturmasını yürüten Adalet Bakanlığı'nın yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre ise, bugüne kadar yaklaşık 900 kişi isyana katılmakla suçlandı ve yaklaşık 470'i suçunu kabul etti.
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti
  • ABD yakın tarihine damga vuran 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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