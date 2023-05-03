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ABD’den Türkiye’nin hava sahasını Ermenistan uçaklarına kapatmasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ülkesinin Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini desteklediğini, ancak Ermenistan’ın Erivan’da "Nemesis Anıtı"nı açması üzerine Türkiye’nin Ermenistan uçaklarına hava sahasını kapatmasını hayal kırıklığıyla karşıladıklarını söyledi.

ABD’den Türkiye’nin hava sahasını Ermenistan uçaklarına kapatmasına ilişkin açıklama
AA

Ermenistan'ın, Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı yetkililere düzenlenen suikastların faillerine ithafen Ermenistan'da Nemesis Anıtı'nı açmasının ardından Türkiye’nin Ermenistan uçaklarına hava sahasını kapatması, ABD Dışişleri Bakanlığının günlük basın toplantısında gündeme geldi.

Konuya ilişkin soruya yanıt veren Patel, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini güçlü bir şekilde desteklediklerini ve bu sürecin sadece iki ülke için değil aynı zamanda bölgenin istikrarı için de önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ancak sözcü Patel, Türkiye’nin hava sahasını Ermenistan uçaklarına kapatmasına ilişkin “Türkiye’nin Ermeni uçaklarının hava sahasını kullanma iznini askıya alacağını duyurmasını hayal kırıklığıyla not ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İki ülkenin daha önce hava bağlantılarını yeniden başlatma kararının güven inşası açısından önemli olduğunu söyleyen Patel, “Bizim samimi umudumuz Türkiye ile Ermenistan’ın ekonomik bağlarını yeniden tesis etmesi ve ulaşım bağlantılarını yeniden açması yönündedir.” dedi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 25 Nisan'da, 1920'li yıllarda Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı siyasetçilere karşı gerçekleştirilen suikastlardan oluşan ve "Nemesis" ismi verilen operasyonun anıtının açılışı gerçekleştirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı açılışı kınamış ve "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ruhuyla bağdaşmayan bu tür provokatif adımlar, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara hiçbir suretle katkı sağlamayacak, tam tersine normalleşme sürecini olumsuz etkileyecektir." açıklaması yapmıştı.

Erivan’daki açılış üzerine Türkiye, Ermenistan uçaklarına Türk hava sahasını kapatmış ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında, Erivan yönetimini bu süreci devam ettirmeleri durumunda başka tedbirlerin de alınacağı konusunda uyarmıştı.

Fotoğraf: AA

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