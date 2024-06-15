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        Haberler Bilgi Gündem Abdestsiz kurban kesilir mi? Kurban kesmeden önce abdest almak gerekir mi?

        Abdestsiz kurban kesilir mi? Kurban kesmeden abdest almak gerekir mi?

        Kurban Bayramı hazırlıklarında sona gelindi. Kurban Bayramı bu yıl bilindiği gibi 16 Haziran - 19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. "Abdestsiz kurban kesilir mi? Kurban kesmeden önce abdest almak gerekir mi?" soruları bayram öncesinde, kurban ibadetini yerine getirmeyi düşünenlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Diyanet ile abdestsiz kurban kesilir mi sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 13:04 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:04
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        Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, abdestsiz kurban kesilir mi sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İslam dünyası açısından önemli bir yeri olan kurban vazifesi; gerekli şartları taşıyanlar bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmesiyle gerçekleşir. Peki, "Abdestsiz kurban kesilir mi? Kurban kesmeden önce abdest almak gerekir mi?" İşte

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        ABDESTSİZ KURBAN KESİLİR Mİ?

        Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Böyle olduğu için kurban kesenin, hadesten taharet şartını yerine getirmesi gerekmez. Yine bu sebeple, kurban kesen kasabın ücret alması caizdir.

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        Şayet kurban kesme eylemi ibadet olsaydı kasabın ücret alamaması gerekirdi. Çünkü ibadet karşılığında ücret almak caiz değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 228-229). Öte yandan mekruh olmakla birlikte Ehl-i kitaptan olan kasabın kestiği kurban geçerlidir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 166). Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet (Allah’a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

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