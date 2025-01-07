ABD'nin 47.Başkanı olan Trump ne zaman göreve başlayacak, hangi tarihte?

Kongrenin sonuçları resmi olarak onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra 20 Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısının Kongre'de yemin ederek göreve resmen başlayacak.

Buna göre; ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.