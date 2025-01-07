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        ABD'nin 47.Başkanı olan Trump ne zaman göreve başlayacak, hangi tarihte?

        ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris karşısında kazanan Trump'ın göreve başlayacağı tarih araştırılıyor. Donald Trump kısa bir zaman sonra kongrede yemin ederek görevine resmen başlayacak. Peki ABD'nin 47.Başkanı olan Trump ne zaman göreve başlayacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:15
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        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

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        TRUMP NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

        Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazandığı 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimi sonuçları, Seçiciler Kurulu oylarının Kongredeki ortak oturumda sayılmasının ardından resmileşti.

        Kongre, 6 Ocak 2025 tarihinde sonuçları resmen onaylamak üzere toplanıyor.

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        Kongrenin sonuçları resmi olarak onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra 20 Ocak 2025'te ABD'nin yeni başkanı ve başkan yardımcısının Kongre'de yemin ederek göreve resmen başlayacak.

        Buna göre; ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

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