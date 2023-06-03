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Haberler Gündem Abdülkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hayatı
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Abdülkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu biyografisi

13. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Bakanlar Kurulu'nun belli olmasının ardından yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hayatı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. 2018 yılında Karayolları Genel Müdürü olarak görev yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu biyografisini haberimizde derledik. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hakkında tüm merak edilenler...

Abdülkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hayatı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni 3 Haziran Cumartesi günü duyurdu. Ekonominin başına Mehmet Şimşek geçerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu oldu. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hayatı ve kariyeri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Peki, "Abdülkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında?Hangi görevlerde bulundu? İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu biyografisi...

ABDÜLKADİR UYAROĞLU KİMDİR?

Abdulkadir Uraloğlu, 1966'da Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1988'de mezun olan Uraloğlu, aynı yıl özel sektörde saha mühendisi olarak görev yaptı.
Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989'da Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü'nde etüt ekip mühendisi olarak başlayan Uraloğlu, 1990-1998 yıllarında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde etüt ekip mühendisi, kontrol mühendisi ve kontrol şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi. 2003'te Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan Uraloğlu, 2005'te Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006'da da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.
Uraloğlu, 2009'da kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilirken, tekrar Samsun'a dönerek toplam 6,5 yıl Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.
2012'de İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Uraloğlu, 23 Temmuz 2018'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.
Uraloğlu, 2003'te başlatılan Acil Eylem Planı kapsamında yoğunluk kazanan bölünmüş yolların, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolların, tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve yap-işlet-devret otoyol projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağladı.
Ülkenin kara yolu ağına önemli kazanımlar sağlayacak yeni otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel projelerinin yapım, plan ve projelendirme çalışmalarını yürüten Uraloğlu, aynı zamanda kara yolları makine parkının yenilenmesi, yerli ve milli araç kullanım oranının artırılması için araştırma geliştirme faaliyetlerine de özel önem veriyor.
Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) Başkanlığı görevlerini de yürüten Abdulkadir Uraloğlu, evli ve üç çocuk babası.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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