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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Abdülkerim Bardakcı: Çalıştığımız yerden gol yedik

        Abdülkerim Bardakcı: Çalıştığımız yerden gol yedik

        Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, 2-0'lık Avustralya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sonuç nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten Abdülkerim, "Çalışmıştık ama çalıştığımız yerden gol yedik. Ama bunlar futbolun içinde var. Biz çok iyi bir takımız, çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp yola devam edeceğiz inşallah." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 12:20 Güncelleme:
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        "Çalıştığımız yerden gol yedik"

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Abdülkerim Bardakcı, grupta kalan 2 maçı kazanarak yola devam edeceklerini söyledi.

        BC Place Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından karma alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, oyunu kontrol altında tuttuklarını belirtti.

        Kontrataklardan gol yediklerinin altını çizen deneyimli oyuncu, şöyle konuştu:

        "Çalışmıştık ama çalıştığımız yerden gol yedik. Ama bunlar futbolun içinde var. Biz çok iyi bir takımız, çok yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp yola devam edeceğiz inşallah. Soyunma odasında herhangi bir durum yok, herkes çok üzgün. Bence kötü oynamadık, sadece gol atamadık. Öz güven kaybımız yok. Önümüzdeki 2 maçı kazanarak devam edeceğiz."

        Rakiplerinin genelde savunmada kaldığını aktaran Abdülkerim Bardakcı, "Bugün sadece 10 dakika oynadılar. Bunlar futbolun içinde var. Daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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