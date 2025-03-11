Abdülkerim Bardakçı'‌nın aile turu

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Abdülkerim Bardakçı, eşi Zara ve kızı Alara ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ailesiyle mağazaları dolaşan Bardakçı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TEK AMACIMIZ ŞAMPİYON OLMAK"

Bardakçı, "Her şey yolunda. Sezon sonunda şampiyon olup yeni hedefimize ulaşacağız. Tek amacımız bu zaten" diye konuştu.

"ONLARLA İLGİLİ BEN YORUM YAPAMAM"

Abdülkerim Bardakçı, şampiyonluk yolunda saha dışında da kıyasıya bir rekabetin olduğunun hatırlatılması üzerine "Bu konular hakkında yorum yapmak bana düşmez. Biz sadece saha içine odaklanıyoruz" dedi. Ünlü futbolcu, Galatasaray'da doping iddialarının sorulması üzerine ise "Onlarla ilgili ben yorum yapamam. Bana düşmez" ifadelerini kullandı.