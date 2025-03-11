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        Haberler Magazin Abdülkerim Bardakçı'‌nın aile turu - Magazin haberleri

        Abdülkerim Bardakçı'‌nın aile turu

        Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Abdülkerim Bardakçı, eşi Zara ve kızı Alara ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bardakçı, "Sezon sonunda şampiyon olup yeni hedefimize ulaşacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:42
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        "Tek amacımız şampiyon olmak"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Abdülkerim Bardakçı, eşi Zara ve kızı Alara ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Ailesiyle mağazaları dolaşan Bardakçı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "TEK AMACIMIZ ŞAMPİYON OLMAK"

        Bardakçı, "Her şey yolunda. Sezon sonunda şampiyon olup yeni hedefimize ulaşacağız. Tek amacımız bu zaten" diye konuştu.

        "ONLARLA İLGİLİ BEN YORUM YAPAMAM"

        Abdülkerim Bardakçı, şampiyonluk yolunda saha dışında da kıyasıya bir rekabetin olduğunun hatırlatılması üzerine "Bu konular hakkında yorum yapmak bana düşmez. Biz sadece saha içine odaklanıyoruz" dedi. Ünlü futbolcu, Galatasaray'da doping iddialarının sorulması üzerine ise "Onlarla ilgili ben yorum yapamam. Bana düşmez" ifadelerini kullandı.

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