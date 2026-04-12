        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Abdülkerim Bardakcı: Taraftarımızdan özür dileriz - Galatasaray Haberleri

        Abdülkerim Bardakcı: Taraftarımızdan özür dileriz

        Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu. Taraftarlardan özür dileyen Bardakcı, "Öncelikle içeride önemli bir puan kaybettik. Taraftarımızdan özür dileriz. Çok iyi desteklediler. Kötü oynadık. Yapacak bir şey yok. Lider ve 2 puan önde olduğumuz için avantaj bizde" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 12.04.2026 - 22:58 Güncelleme:
        "Taraftarımızdan özür dileriz"

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, taraftarlardan özür diledi.

        "TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLEDİ"

        Milli savunma oyuncusu, "İlk öncelikle içeride önemli bir puan kaybettik. Taraftarımızdan özür dileriz. Çok iyi desteklediler. Kötü oynadık. Yapacak bir şey yok. Tüm avantaj bizde. 2 puan öndeyiz. İçeride oynayacağız rakibimizle. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin." dedi.

        Abdülkerim Bardakcı, "Fiziksel ve mental bir yorgunluk olabilir. Benim düşüncem, herkesin bir tık daha sorumluluk alması lazım. Şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konumdan kodese

        Eskişehir'de bir kişiye saldırarak çantasını gasbedip kaçan şüpheli, sanal medya üzerinden yaptığı 'yer bildirimi' paylaşımı sonrasında camide yakalandı. (DHA)    

        Macaristan'da Orban seçimleri kaybetti
        Pezeşkiyan: Adil bir anlaşmaya hazırız
        Başı olmayan beden bulundu!
        Zirvede fark 2'ye indi! İşte kalan maçlar
        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
