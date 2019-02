Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şifrelerini verdiği yeni askerlik sistemini yorumladı. Ağar, sistemin detaylarını aktarırken, kadınların da askere alınması gerektiğini ifade etti. Ağar, “Her Türk evladı, hatta her Türk kadının asker ocağından geçmesine inanıyorum. Bugün coğrafyamızdaki pek çok etkin ülke bunu uyguluyor; örneğin İsrail, İran… Bunun çok önemli katkıları var” dedi.

Güvenlik uzmanı Ağar, Habertürk TV’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ağar şunları söyledi:

Bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesi: 1999’da depremden sonra çıkarılmıştı bedelli askerlik. Son 9 yıl içerisinde de 3 kez daha uygulandı. Bunun neden olduğu nakısa söz konusuydu. Hem dönemleri kapsamaması, beklemeye ve yığılmaya sebep vermesi ve bir takım vicdani sebepler pek çok tartışmayı ortaya çıkarmıştı. Temel saik, silahlı kuvvetlerin profesyonelleşmeyle birlikte bir asker ihtiyacı var, bir de fazla veriyor. Sonuçta olası bir sefer durumunda, harbe hazırlık gündeme geldiğinde eğitimini yapmış kişilerin askere alınması, mücadele alanları için büyük bir değer taşıyor. Çok kırılgan bir coğrafyada yaşıyoruz. Diğer taraftan bunun üreteceği caydırıcılık. Moral değerler, güven değerler açısından çok önemli. Biz sadece bedelli askerlik açısından bakıyoruz. Devlet, ihtiyaçları ve ortaya çıkan bir potansiyel var. Bir de ekonomik boyutu var. Çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Bedellinin ödediği bedelle askerliğini yapanın maaşı ödenecek. Böyle bir denge oluşturulmaya çalışıldığı görülüyor.

Yedek astsubaylık: Askerlik artık 6 ay. İsterse bunu maaşlı olarak 1 yıla çıkarabiliyor. Daha sonra da kapı açık isterse sözleşmeli olarak görev yapabilecek. Yedek subay ve yedek astsubaylar için süre 1 sene. 2 aylık eğitim, 10 ay görev süresi. Eğitim süresinde harçlık alacak, görev süresinde maaş alacaklar. Bedelliye bir standardizasyon getiriyor. Devlet böylece maaş ödemede denklem üretmeye çalışıyor. Silahlı kuvvetlerin böylesi bir dönemde caydırıcılığına dair çok mesele var. Gelecekte olası riskleri ve reaksiyon sürelerini en aza indirmek için hazırlık var. Ordu ile millet arasında bağın kopartılmaması adına bir düşünce var.

Ordu-millet uyumu: Anadolu’ya ait bir söz var ‘Askerliğini yapmayana kız vermezler’. Bu hamaset olarak görülebilir. Ama ortak değerler adına bir hizmet vermesi ve bunu canla ödemesi çok farklı katkılar var. Kişiliğine sağladığı katkı vs. askerlik mesleği millet adına amatörce icra edilmesi çok önemli. Her Türk evladı, hatta her Türk kadının asker ocağından geçmesine inanıyorum. Bugün coğrafyamızdaki pek çok etkin ülke bunu uyguluyor; örneğin İsrail, İran… Bunun çok önemli katkıları var.Kadınlardan oluşan birlikler, müfrezeler, seferberlik yapılanmaları böylesine bir coğrafyada önem taşıdığını düşünüyorum. Hatun; bizde han’ın ifadesi. Türk milletinde kadınlara biçilen askeri bir ruh ve misyon var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Savaşçı bir ırk ve toplum olmak, savaşın engellenmesi için bir önem taşıyor.