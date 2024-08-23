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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması - Futbol Haberleri

        Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 0-0'lık St.Gallen beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 01:17 Güncelleme: 23.08.2024 - 01:17
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        Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
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        UEFA Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi St.Gallen'la 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "ZAMAN İSTEMİYORUM"

        Abdullah Avcı yaptığı açıklamalarda, "Zaman istemiyorum, destek istiyorum. Bu takım çok iyi bir takım olacak." dedi.

        "İLK 70 DAKİKADAN MUTLUYUM"

        Abdullah Avcı, "45+'ya kadar 6-7 tane pozisyonumuz vardı. Orsic 1 sene sonra bence çok iyi bir maç oynadı. Okay'ı sarı kart, Orsic'i fiziksel durumu sebebiyle oyundan aldık. Sonrasında oyun dengelendi, belki oyunu vermedik ama oyunda bir gerileme oldu. İlk 70 dakikadan mutluyum. Taraftarımızın yoğun desteğiyle oyunu domine eden ve maçı kazanmak isteyen bir kimlikle sahada olmak istiyoruz rövanşta." ifadelerini kullandı.

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        "MENDY NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?"

        Mendy'yi oyundan çıkarma sebebini açıklayan Avcı, "Ozan - Edin bağlantısında çok olumsuz bir şey görmedim ama tekrar bakacağım. Dışarıdan bakınca zaman zaman iyi şeyler yaptılar. Mendy de uzun zamandır stoper oynuyordu, bugün 83 dakika iyi bir 8 numara oynadı. Mendy'nin değişikliği performans değişikliği değildi, ayağında hafif bir tutması vardı. Yeni bir takım oluyoruz, bu tekrarları yaptıkça ve 1-2 eksiğimiz geldiğinde çok daha iyi ve keyifli bir takım olacağız diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Trabzonspor'un neden gol atamadığının sorulması üzerine deneyimli teknik adam, "Son vuruşlar önemli işler, forvet de alacağız, 8-10 oynayan oyuncu da alacağız. Bugün yine gol atamadık ama gol beklentimiz fazla. Bence pozisyona girmek önemli olan, oyuncu kalitesi ve tekrarla üstüne koyacağız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        "CHAM'IN RESMİ OLARAK BİTİP BİTMEDİĞİNİ BİLİYORUM"

        Abdullah Avcı, Muhammed Cham transferiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Başkan çalışıyordu, süreç 6 aydır devam ediyordu. Resmi olarak bitip bitmediğini bilmiyorum. Maç günü ben tamamen kapalı ve maça odaklı oluyorum. Umarım biter ama şu an net bir fikrim yok konuyla ilgili." dedi.

        "BİZİM TOPLUMUMUZ, TAKIM SAVUNMASINI SADECE SAVUNMA OLARAK ALGILIYOR"

        Başarılı teknik adam, "Bu oyun artık iki taraflı bir oyun. Özellikle takım savunması... Takım savunmasını sadece savunma olarak algılıyor bizim toplumumuz. Bu hücumdayken de nasıl pozisyon aldığınızla ilgili. Savunma iyi yaparsan hücumu iyi yapabiliyorsun. Yapamazsan bu seviyeler bu oyunu kaldırmıyor. Umarım bunu devamlı bir hale getiririz." sözlerini sarf etti.

        "SAHANIN İÇİNDE KALALIM"

        Trabzonspor'un yakında büyük adımlar atacağını söyleyen Avcı, "Bu oyun, PlayStation'da bile çabuk gelişen bir oyun değil. Trabzonspor, taraftarı ile birleştiği zaman güçlü. Bu takım iyi bir takım, yine söylüyorum. Kazanamadığımız için mutsuzuz, kazanmak için her şeyi yaptı Trabzonspor. Destek istiyorum, bu büyük marka yarışacaktır. Sağduyulu taraftarımızın bize vereceği desteğe ihtiyacımız var. Lütfen sahanın içinde kalalım, enerjimizin başka yere çekilmesine gerek yok. Ülkenin en büyük markalarından biri Trabzonspor'dur. Trabzonspor, tarihinde de İstanbul'dan şampiyonlukları aldığında da karakteri ile almıştır, ekonomisiyle değil. Bu takım yakında çok büyük adımlar atacak, bunu göreceksiniz." dedi.

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