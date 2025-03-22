Abdullah Avcı: Fenerbahçe'ye gitmem zaman aşımına uğradı!

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran 61 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı, HT Spor'da %100 Futbol programında gündeme dair dikkat çeken ifadelerde bulundu.

"FUTBOL KARGAŞADAN POZİSYON OYUNUNA DÖNMÜŞTÜR"

Futbolda fizik çok önemlidir, oyun çok hızlanmıştır. Daha atletik ve genç oyunculara dönmüştür, formasyonlar için konuşulabilir. Oynayan oyuncu üzerinden değil, bütün takım üzerinden bakmak gerekiyor. Maçın ertesi günü antrenman yapılıyor, yoğun geçiyor. Bilim, teknoloji, beslenme... Hız ve atletizm son derece önemli, fiziksel veriler son derece önemli. Futbol artık kargaşadan bir pozisyon oyununa dönmüştür. Avrupa ile aramızda baktığımızda yaşlı bir ligiz.

📺 %100 Futbol Özel



🎙️ Abdullah Avcı: "Futbol, kargaşadan bir pozisyon oyununa dönmüştür." pic.twitter.com/3SfZf6cdY4 — HT Spor (@HTSpor) March 22, 2025

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN FAVORİSİ PSG"

PSG bu sene Şampiyonlar Ligi'nin favorisi diyebiliriz. Göze hoş gelen ve fantastik bir oyun var. Hücum setleri çok fazla. Barcelona da değişim içerisinde. Liverpool'da kulüp hafızası kuralı var. Oyun olarak iki maçta da PSG, Liverpool'u ezdi. Fizik çok önemli ama teknik bir tık daha önemli, fiziksiz olmaz. Fiziği teknikle kırarsın.

REKLAM