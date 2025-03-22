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        Haberler Spor Futbol Abdullah Avcı: Fenerbahçe'ye gitmem zaman aşımına uğradı! - Futbol Haberleri

        Abdullah Avcı: Fenerbahçe'ye gitmem zaman aşımına uğradı!

        Liglerde milli araya girilirken, deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, HT Spor'a konuk oldu ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 61 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'yle görüşme sürecine; ligdeki Jose Mourinho ve Okan Buruk'un rekabetine dair birçok konuda konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 20:57 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:07
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        "F.Bahçe'ye gitmem zaman aşımına uğradı!"
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        Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran 61 yaşındaki teknik direktör Abdullah Avcı, HT Spor'da %100 Futbol programında gündeme dair dikkat çeken ifadelerde bulundu.

        "FUTBOL KARGAŞADAN POZİSYON OYUNUNA DÖNMÜŞTÜR"

        Futbolda fizik çok önemlidir, oyun çok hızlanmıştır. Daha atletik ve genç oyunculara dönmüştür, formasyonlar için konuşulabilir. Oynayan oyuncu üzerinden değil, bütün takım üzerinden bakmak gerekiyor. Maçın ertesi günü antrenman yapılıyor, yoğun geçiyor. Bilim, teknoloji, beslenme... Hız ve atletizm son derece önemli, fiziksel veriler son derece önemli. Futbol artık kargaşadan bir pozisyon oyununa dönmüştür. Avrupa ile aramızda baktığımızda yaşlı bir ligiz.

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN FAVORİSİ PSG"

        PSG bu sene Şampiyonlar Ligi'nin favorisi diyebiliriz. Göze hoş gelen ve fantastik bir oyun var. Hücum setleri çok fazla. Barcelona da değişim içerisinde. Liverpool'da kulüp hafızası kuralı var. Oyun olarak iki maçta da PSG, Liverpool'u ezdi. Fizik çok önemli ama teknik bir tık daha önemli, fiziksiz olmaz. Fiziği teknikle kırarsın.

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        "G.SARAY'DA MERTENS EN İYİ BASKIYI YAPIYOR"

        Galatasaray'da en iyi baskıyı Dries Mertens yapıyor. Rakibe değmeden onu başka tarafa yönlendiriyor. Rakibi geri döndürüyor. Nasıl yapıyor biliyor musunuz? Rakibe temas etmeden yapıyor. Kapatıyor, bağlantıyı kesiyor ve oyuncuyu başka tarafa yönlendirerek rakibin geri oynamasını sağlıyor.

        "FENERBAHÇE ZAMAN AŞIMINA UĞRADI"

        Artık 'hücum mu savunma mı oynayacaksın' sorusunu duymak istemiyorum. Artık böyle bir şey yok. Fenerbahçe ve A Milli Takım konuları zaman aşımına uğradı artık. Bitti, yaşanmış güzel hikayeler. Keşkelerim hiç yok. O görüşmeler, o sunum, yaşadığımız deneyimler bize bir sonrasında çok önemli şeyler kazandırıyorlar.

        "FATİH TEKKE'Yİ ARADIM"

        Trabzonspor'da şampiyon olduğumuzda Fatih Tekke beni aramıştı. Geçen hafta da ben onu aradım. Trabzonspor'un oyun organizasyonu daha iyi olacak, bunu şimdiden söyleyebilirim.

        "MOURINHO VE BURUK'A SAYGI GÖSTERİLMELİ"

        Jose Mourinho, bütün kupalarını savunma güvenliğini elinde tutarak kazandı. Bunu değiştirmek çok kolay değildir. Okan Buruk ise riskli oyunla kazanıyor. İkisine de herkesin saygı göstermesi gerekiyor.

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