Nişantaşı Üniversitesi'nin NeoTech Kampüsü'nde öğrencilerle buluşan Avcı, sunumunda; oyuncu tercihleri, karşılaşmalar öncesinde karar vermesine destek olan verilerin toplanması, raporlanması, analizi ve aksiyon planlarına dönüştürülmesi süreçlerini anlattı. Avcı, sezon sonuna kadar Başakşehir Kulübü'nün başarısı için çalışacağını belirterek, lig bitiminde kararını vereceğini ifade etti.

"MİLLİ TAKIM'DA İSTEDİĞİMİ YAPAMADIM"

Abdullah Avcı, panelde öğrencilerin sorularını da yanıtladı. 'Milli Takım'da istediklerinizi yapabildiğinizi düşünüyor musunuz?' soruna Avcı, "Milli Takım'da istediklerimi yapamadım ama bana çok şey öğretti. 22 aylık süreçte çok kırıldığım anlar oldu. Ama orada öğrendiklerim bana hayatımın her döneminde yol gösterici nitelikte" diye konuştu.

"CENGİZ ÜNDER İÇİN 3 KEZ İZMİR'E GİTTİM"

''Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'i nasıl keşfettiniz?" sorusuna Avcı, şöyle cevap verdi: "Altınordu 2'nci Lige çıktığında Genç Milli Takım altyapısından tanıdığım Cengiz için atlayıp İzmir'e gittim. Başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir görüşme yaptım ve bir para söyledim. Normalde böyle bir şey yapmam ama ilk kez yaptım. Başkan Özkan, 'napıyorsun hocam daha 17 yaşında, oynar mı?' dedi. Ben de 'oynar' dedim. 6 ay geçti kafama takmıştım ve sırf Cengiz için 3 kez İzmir'e gittim. Sonra belli bir rakama düştüler ve Cengiz'i İstanbul'a getirdik. Burada önemli olan bir oyuncuyu tespit edebilirsin ama gelişimini de tamamlamasını sağlamanız gerekir. Cengiz daha ilk antrenmanda kendisini bütün takıma kabul ettirdi. Oyuncu grubu enteresandır; mesela Emre, kolay kolay top kaptırmaz ama herkese de top atmaz. Cengiz'e atıyordu, Cengiz çok özel bir oyuncu. 2'nci Lig'den gelip bizde 45 maç oynadı. İlk Fenerbahçe maçının ekip toplantısında, 'hocam daha erken değil mi? dediler. Ben de 'sizce' dedim ve devam ettim. Bu ısrar sonrası bugün Roma'da, İngiltere'de ve Almanya'da adı geçiyor. Harika gidiyor, inşallah oradan da gider çünkü katkı payımız var para kazanacağız. Şirket takımıyız onu bekliyoruz yani" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE GENÇ FUTBOLCU BULMAK KONUSUNDA SIKINTI YOK"

Türkiye'de genç futbolcu bulmak konusunda sıkıntı olmadığını söyleyen Avcı, "Önemli olan geliştirmektir. Bunu sadece oyuncu açısından değil, antrenör açısından değil, burada okul eğitimi, antrenör eğitim ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) alt yapılardaki organizasyonunun çok sağlıklı olması lazım. Kulüplere uygulama ve denetleme yapılması lazım. Eğer siz yerli kaynağına yatırım yapmazsanız olmaz. Yabancı futbolcu ile rekabet edecek ortamı yerli oyuncuna hazırlamazsan gelişemezsin. 1-2 tane marka oyuncu al ama yerli oyuncuna yatırım yapmalısın" dedi.

"MANCHESTER CİTY'İ TAKİP EDİYORUM"

Avcı, Avrupa'dan oyun planları ve organizasyonları anlamında Manchester City'i takip ettiğini söyleyerek kariyeri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Benim için belli bir takımın rengi yok. Ben bu mesleğe başlarken Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'da oynamadım. Bu mesleğe başlarken bunun sıkıntısını yaşadım mı? Evet. Çünkü oradan gelenler çok daha çabuk mesafe kat ediyorlardı. Ama ben bugün Anadolu'daki, herkesin saygısını kazandığımı düşünüyorum. Eğer, sezon sonu şartlar oluşursa durum analizi yapıp, takımın durumu, geçen seneyi nasıl geçirmiş? Oyuncu kadrosu nasıl? Yönetim nasıl? Projeleri neler? onlara bakıp karar veririm" diye konuştu.

Abdullah Avcı'ya sunumunun bitiminde günün anısına özel bir kupa takdim edildi. 'Sezonun ilk kupası' diye anons edilerek verilen kupaya Avcı, "İnşallah sezon sonu 2 kupa daha alacağız" diyerek teşekkür etti.

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