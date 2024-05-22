Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı: Kupayı Trabzonspor tarihine tekrar yaşatmak istiyoruz - Futbol Haberleri

        Abdullah Avcı: Kupayı Trabzonspor tarihine tekrar yaşatmak istiyoruz

        Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İki takım da bunu almak istiyor. Biz de bunu Trabzonspor tarihine tekrar yaşatmak istiyoruz. Beşiktaş 10, biz 9 kere almışız. Bunu eşitlemek istiyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:05 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trabzonspor tarihine tekrar yaşatmak istiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İki takımın da hak ederek finale kadar geldiğini belirten Avcı, “Finale kalmak güzel, finalde de dost olmak bence çok güzel. Başlarken 150 takımın yarıştığı bugün itibariyle iki takımın finali oynadığı hak ettiği bir maç. İki takım da bunu almak istiyor. Biz de bunu Trabzonspor tarihine tekrar yaşatmak istiyoruz. Beşiktaş 10, biz 9 kere almışız. Bunu eşitlemek istiyoruz. Rakibimiz çok değerli oyuncu grubuna sahip. Bireysel performansların belirleyici olduğu bir maç olacak. Finalleri oynamak çok farklı duygular. Anlar, bireysel performanslar belirleyici olacak. Özellikle son 2 aydır oyun olarak çıkıştayız. Yarın akşam oyunun konuşulduğu, kaybedenin kazananı alkışladığı, kazananın da kaybedene saygı gösterdiği bir futbol festivali olması açısından, insanları sahanın içine çekmemiz açısından bizim için fırsat olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için 10. kupa. Benim için Trabzon’da tüm kupalara sahip olan Ahmet Suat Özyazıcı’dan sonra gelen bir teknik adam olmak istiyorum” diye konuştu.

        "BURADA FİNAL OYNAYAN HER TAKIM SON DERECE BAŞARILIDIR"

        Finallerin kaybedeni olmadığının ve iki takımın da başarı göstermiş olduğunun altını çizen 60 yaşındaki teknik adam, “Finaller oynamak, oyuncu için de teknik adamlar için de buralara kadar gelmek çok değerli. Herkes kazanmıştır aslında. Final bittikten sonra madalyanı alıp çıkıyorsun. Bugün ligi 3. bitiriyorsun, 17 takımı geride bırakıyorsun, başarısız ilan edilemezsin. Kaybeden değilsindir aslında. Yarıştığım tüm kategorilerde önce oyunu ve oyuncuyu geliştirmek için çalıştım ve bunun tacı olan kupalar almak istedim. Finaller de kaybettim. Bugün belki kazanırken o kaybettiğim finallerin bana katkısı oldu. Burada final oynayan her takım son derece başarılıdır” ifadelerini kullandı.

        "TRANSFERLERİN YÜZDE 50'Sİ BİTTİ"

        Kupa kazanmanın ilerleyen sezonlar için pozitif bir yönü olduğunun altını çizen Avcı, “Kupa kazanmak bizim için ulaşılabilir 2 hedeften biriydi. Kupa kazanmak büyük camialarda, ileriye yönelik daha pozitif bakmanı, hızlandırmanı gerektiriyor. Önümüzdeki sezonun planlamasıyla ilgili zaten çalışıyoruz. Bu kupayı almak bizim daha ivmeli çalışmamızı sağlayacak. Bütün sezon başı planlaması da yapıldı. Transferlerin de yüzde 50’si bitti. Bu kupayı kazanıp kalktığın zaman ertesi sabah kendini daha cüretkar, daha pozitif hissediyorsun” şeklinde konuştu.

        "NECİP UYSAL HARİKA BİR KAPTAN"

        Son olarak eski öğrencisi olan Beşiktaş kaptanı Necip Uysal’a dair de açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, “Necip Uysal harika bir oyuncu, harika bir kaptan. Böyle oyuncular kolay kolay yetişmiyor. Böyle oyunculara sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"
        "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
        Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar