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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Abdullah Avcı: Üzüntülüyüz; kazanmayı çok istiyorduk - Futbol Haberleri

        Abdullah Avcı: Üzüntülüyüz; kazanmayı çok istiyorduk

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "15'inci, 20'nci dakikadan sonra oyunu Beşiktaş aldı ya da biz verdik. Rakibe uzak kaldık. Baskılarımızı net yapamadık, geri döndüremedik. Beşiktaş o bölümü topa sahip olarak net şekilde iyi oynadı. Çok istiyorduk. Üzüntülüyüz. Kazanmayı çok istiyorduk" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 00:32 Güncelleme: 24.05.2024 - 00:32
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        "Üzüntülüyüz; kazanmayı çok istiyorduk"
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        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Beşiktaş'a 3-2 kaybetti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "13'üncü dakikada öne geçtik. 15'inci, 20'nci dakikadan sonra oyunu Beşiktaş takımı aldı ya da biz verdik. Rakibe uzak kaldık. Baskılarımızı net yapamadık, geri döndüremedik. Beşiktaş o bölümü topa sahip olarak net şekilde iyi oynadı. Bir, iki tane Uğurcan kurtardı. Top bize geçince topu çabuk kaybettik. İkinci topu alamayınca ilk yarının sonunda golü yedik. İçeriye 1-1 girdik" diye konuştu.

        İkinci yarının başında oyuna giremediklerini belirten Avcı, "Oyuna biraz daha erken girmemiz gerekiyordu. İkinci yarının başında 2-1 geriye düştük. Hamleler ve topa sahip olmak... Kaçırdığımız goller var. 2-2'yi bulduk. 3 tane pozisyon vardı. Çizgiden çıktı. Sonuçta merkezden topu rakibe verdik ve bunu değerlendirdiler. Çok istiyorduk. Üzüntülüyüz. Kazanmayı çok istiyorduk. Güzel bir final oldu. İki takımın da birbirine saygı gösterdiği, kazananın kaybedene saygı gösterdiği örnek bir final oldu. Rakibimiz kazandı. Bundan sonraki finaller lige uygun, Fair-Play içinde maçlar olur. İki hedefe ulaştık ama final oynayıp hedefimiz final kazanmaktı" ifadelerini kullandı.

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