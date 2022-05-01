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Abdullah Avcı ve Trabzonsporlu futbolculardan şampiyonluk sözleri

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular, şampiyonluğu değerlendirdi

  • 01
    Abdullah Avcı ve Trabzonsporlu futbolculardan şampiyonluk sözleri

    38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da zaferin mutluluğu yaşanıyor. Antalyaspor maçının ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcular duygularını paylaştı. İşte açıklamalar...
  • 02
    Abdullah Avcı ve Trabzonsporlu futbolculardan şampiyonluk sözleri

    ABDULLAH AVCI

    "Çok karışık duygular içindeyim. Ne yaşadığımı bilmiyorum. Geçen sezon son maçta, Gençlerbirliği maçından sonra soyunma odasında Beşiktaş şampiyonluğa seviniyordu. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu izlerken baktım, 'Ben de geçen sene oradaydım' dedim. Sonrasında 'Biz de şampiyonluğa oynayacağız' dedim. Bu kayıtlarda var. Lig başladı, 'Trabzonspor şampiyonluğa oynar' dediler. 'Hayır, Trabzonspor şampiyon olacak' dedim.
  • 03
    Abdullah Avcı ve Trabzonsporlu futbolculardan şampiyonluk sözleri

    İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyoruz dedik. Bugün yarıştığımız takımlar, Trabzonspor'a saygı gösterdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, herkes Trabzonspor'un oyununu tebrik etti. Böyle devam etmeli. Seneye yine bir takım şampiyon olacak.
  • 04
    Abdullah Avcı ve Trabzonsporlu futbolculardan şampiyonluk sözleri

    Ahmet Ağaoğlu'na, yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkür Ertuğrul Doğan'a... Gerçek bir Trabzonspor taraftarı. Bana ve ekibime sağladığı ortam için ona ayrı bir parantez açıyorum."
  • 05
    Abdullah Avcı ve Trabzonsporlu futbolculardan şampiyonluk sözleri

    ABDÜLKADİR ÖMÜR

    "Tek bir şey söyledik, Trabzonspor'u şampiyon yapmak. Bu bizim çocukluk hayalimizdi. 2010-11'de bu üzüntüyü yaşayanlardan biriyim. Bir söz vermiştik. Tüm Türkiye'ye, dünyaya bu şampiyonluk armağan olsun. İçeride herkes ağlıyor. Böyle bir hismiş. Trabzonspor ile şampiyon olmak her gence nasip olmaz. Çok mutluyum.
  • 06
    Abdullah Avcı ve Trabzonsporlu futbolculardan şampiyonluk sözleri

    Maçtan önce Dorukhan'a 'Şampiyon olursak dokunma, ağlarım' dedim. Dokunmaya gerek kalmadı, ağladım. Maçtan önce Uğurcan ile konuşmak istedim, o da inanılmaz motiveydi. Çok mutluyuz çok."
  • 07
    Abdullah Avcı ve Trabzonsporlu futbolculardan şampiyonluk sözleri

    UĞURCAN ÇAKIR

    "Bugün şampiyon olacağımıza inanmıştım. Sezon başından beri çok iyi mücadele veriyoruz. Oynayan, oynamayan hiçbir zaman sıkıntı olmadı. Hiçbir zaman bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Penaltıyı kurtardım, inanılmaz bir his. Çok mutlu oldum.
  • 08
    Abdullah Avcı ve Trabzonsporlu futbolculardan şampiyonluk sözleri

    Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz. 2010/11'de yaşananlar var. O zaman üzüntüden, şimdi ise mutluluktan ağlıyoruz. Bu şehrin çocukları olarak çok mutluyuz. Bütün şehre armağan olsun."

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