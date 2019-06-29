Yıllar önce kiracı olarak bulunan esnaf, elektrik aboneliğini iptal ettirmeyi unutunca biriken elektrik faturası nedeniyle icralık oldu. Mahkemenin 'mağdur' dediği eski kiracıya kara haber Yargıtay'dan geldi.

İHA'nın haberine göre, Ömer A. isimli esnaf, 2005 yılında boşalttığı iş yerindeki elektrik aboneliğini kapatmayı ihmal edince hayatının şokunu yaşadı. Tam 8 sene sonra Ömer A.'nın kapısına dayanan elektrik dağıtım şirketi, biriken faturaların ödenmesini istedi. Ömer A., borcun kendisine ait olmadığını savunsa da icra takibinden kurtulamadı. Bunun üzerine Ömer A., icra takibinin iptali için dava açtı.

2013'TE İCRA TAKİBİ DURDURULDU

Mahkeme, 2013 yılında icra takibinin durdurulmasına hükmetti. 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran elektrik dağıtım şirketi, Ömer A.'nın icra takibine haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptalini ve yüzde 20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istedi.

MAHKEME HAYATIN AKIŞINA TERS BULDU

Davalının faturaya konu işyerinden 2005 yılında ayrıldığına dikkat çeken mahkeme, 2017 yılında verdiği hükümle, davalının kullanmadığı elektrik ücretini ödemesini hayatın olağan akışına ters buldu.

'FİİLİ KULLANICI İLE DAVALI ABONE BORÇTAN SORUMLU'

Kararı dağıtım şirketi temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi. Davalının 2004 yılında elektrik abonesi olduğu iş yerinin el değiştirdiğine dikkat çeken Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Ömer A.'nın aboneliği kapatmadığını hatırlattı. Geçen ay açıklanan kararda, aboneliği iptal ettirmediği sürece fiili kullanıcı ile birlikte davalı abonenin borçtan müteselsilen sorumlu olduğu vurgulandı.