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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Aboubakar, Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri arasında yer aldı - Beşiktaş Haberleri

        Aboubakar, Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri arasında yer aldı

        Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar, Afrika'da 2023 yılının en iyi futbolcusu ödülünün finalistleri arasında yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 17:41 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:41
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        Finalistler açıklandı: Aboubakar listede!
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        Afrika'da 2023 yılının en iyi futbolcusu ödülünün finalistleri arasında Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar'a da yer verildi.

        Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının en iyi futbolcuları listesinde ilk 10'a kalan finalistler belirlendi.

        Buna göre, Beşiktaş'ın Senegalli yıldız futbolcusu Aboubakar, listede Trendyol Süper Lig ekiplerinde forma giyen tek oyuncu oldu.

        Aboubakar'ın yanı sıra Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Ahli'den Riyad Mahrez, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi, Manchester United'dan Sofyan Amrabat, Napoli'den Victor Osimhen ve Frank Anguissa, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri, Al-Hilal'den Yassine Bounou, finale kalan diğer futbolcular oldu.

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