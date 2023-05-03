Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aboubakar manşetlerde: Abou huzurlu Ronaldo acı çekiyor

Al Nassr'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar'ın performansı manşetlere taşındı. "Al Nassr, Ronaldo yüzünden Aboubakar'ı adeta kovarak gönderdi. Aboubakar gollerini atıp, kocaman gülümsüyor. Ronaldo ise acı çekiyor" yorumu yapıldı. İşte detaylar

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Aboubakar manşetlerde: Abou huzurlu Ronaldo acı çekiyor - Beşiktaş haberleri

    21 Ocak'ta Al Nassr'dan bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar, 12 lig maçında 8 gol ve 1 asiste imza attı. 
  • Aboubakar manşetlerde: Abou huzurlu Ronaldo acı çekiyor - Beşiktaş haberleri

    Performansıyla dikkat çeken golcü için "sportal.blikk.hu" sitesi Al Nasr'ın pişmanlığını vurguladı. 
  • Aboubakar manşetlerde: Abou huzurlu Ronaldo acı çekiyor - Beşiktaş haberleri

    Yapılan haberde, "Al Nassr, Cristiano Ronaldo yüzünden Vincent Aboubakar'ı adeta kovarak gönderdi. Ancak son duruma baktığımızda bu işten karlı çıkan Beşiktaş oldu. Aboubakar gollerini atıp, kocaman gülümsüyor. Ronaldo ise Al Nassr'da acı çekiyor" ifadeleri kullanıldı.
  • Aboubakar manşetlerde: Abou huzurlu Ronaldo acı çekiyor - Beşiktaş haberleri

    GERÇEKTEN İNANILIR GİBİ DEĞİL

    Goal ise, Al Nassr taraftarlarının görüşlerine yer verdi. 
  • Aboubakar manşetlerde: Abou huzurlu Ronaldo acı çekiyor - Beşiktaş haberleri

    Suudi Arabistan taraftarları, Aboubakar'ın Galatasaray'a attığı golün videosunu paylaşarak, "Bu adam kısa süre önce bizim futbolcumuzdu. Takımdan yanlış adam gönderildi. Ronaldo ile birlikte Aboubakar da kalabilirdi. Yönetim büyük bir hata yaptı. Aboubakar gibi bir futbolcuyu üstelik bedava gönderdik. Gerçekten inanılır gibi değil. Yönetim hatalı" yorumları yapıldı.
  • Aboubakar manşetlerde: Abou huzurlu Ronaldo acı çekiyor - Beşiktaş haberleri

    TARAFTARLAR DA İSYAN ETTİ

    Cristiano Ronaldo ise Suudi Arabistan Ligi'nde 12 karşılaşmada 12 gol atmasına rağmen takım, istenilen hedeflere ulaşamadı. 
  • Aboubakar manşetlerde: Abou huzurlu Ronaldo acı çekiyor - Beşiktaş haberleri

    Aboubakar'ın oyun tarzı açısından geriye gelip top alma özelliğini de ön plana çıkaran Al Nassr taraftarları, "Mesele sadece gol atmak değil. Oyunun içinde ne kadar olabiliyorsunuz" tarzında yorumlar da yaptı.
  • Aboubakar manşetlerde: Abou huzurlu Ronaldo acı çekiyor - Beşiktaş haberleri

    Bütün bunlar yaşanırken El Nacional'in haberine göre Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan ayrılmak istiyor. Portekizli çok mutsuz.
  • Aboubakar manşetlerde: Abou huzurlu Ronaldo acı çekiyor - Beşiktaş haberleri
  • Aboubakar manşetlerde: Abou huzurlu Ronaldo acı çekiyor - Beşiktaş haberleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.