Suudi Arabistan taraftarları, Aboubakar'ın Galatasaray'a attığı golün videosunu paylaşarak, "Bu adam kısa süre önce bizim futbolcumuzdu. Takımdan yanlış adam gönderildi. Ronaldo ile birlikte Aboubakar da kalabilirdi. Yönetim büyük bir hata yaptı. Aboubakar gibi bir futbolcuyu üstelik bedava gönderdik. Gerçekten inanılır gibi değil. Yönetim hatalı" yorumları yapıldı.