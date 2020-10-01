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Absorbe Tanımı:
Absorbe kelimesini anlamı; absorb sözünden gelen ve emmek olarak tanımlanan bir sözün türemesi ile absorbe, bir şeyi almak ve daha büyük bir birimin parçası yapmak olarak tanımlanır.
Absorbe Nedir TDK:
Soğurmadır, katı veya sıvı maddeden soğurma yoluyla bir gazı emmesi anlamına gelir.
Absorbe Örnek Anlatımı:
Absorbe, içinden veya gözeneklerden veya boşluklardan geçen bir şeyi almak. Tamamen yansıma veya aktarım olmadan tutmak (örneğin radyasyon veya ses),darbeyi emen bir tampon. Katlanmak; barındırma, ek zorlukları absorbe edememek gibi örnekler ile ifade edilir.
Absorbe Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:
- Bu bilgilerin absorbe edildiği açıkça ortaya çıktı.
- Senin gücünü absorbe edebilecek birini tanıyorum
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