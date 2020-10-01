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Absorbe nedir? Absorbe TDK imla

Absorbe kelimesinin sözlük anlamı ve doğru yazılışı araştırılıyor. Peki absorbe nedir? Ne anlama gelir? Absorbe nasıl yazılır?

Absorbe nedir? Absorbe TDK imla

Absorbe nedir, absorbe tanımı ve anlamı nedir, absorbe nedir TDK, absorbe örnek anlatımı nasıldır, absorbe kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Absorbe Tanımı:

Absorbe kelimesini anlamı; absorb sözünden gelen ve emmek olarak tanımlanan bir sözün türemesi ile absorbe, bir şeyi almak ve daha büyük bir birimin parçası yapmak olarak tanımlanır.

Absorbe Nedir TDK:

Soğurmadır, katı veya sıvı maddeden soğurma yoluyla bir gazı emmesi anlamına gelir.

Absorbe Örnek Anlatımı:

Absorbe, içinden veya gözeneklerden veya boşluklardan geçen bir şeyi almak. Tamamen yansıma veya aktarım olmadan tutmak (örneğin radyasyon veya ses),darbeyi emen bir tampon. Katlanmak; barındırma, ek zorlukları absorbe edememek gibi örnekler ile ifade edilir.

Absorbe Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

  • Bu bilgilerin absorbe edildiği açıkça ortaya çıktı.
  • Senin gücünü absorbe edebilecek birini tanıyorum

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